Măsuri pentru reducerea consumului de energie

Printre propunerile Bruxelles-ului se află introducerea unei zile obligatorii de muncă de la distanță pe săptămână, acolo unde activitatea permite, precum și reducerea consumului energetic în clădirile publice.

„Bruxelles-ul propune soluții urgente, cum ar fi impunerea a cel puțin unei zile de telemuncă pe săptămână în companii, închiderea clădirilor publice ori de câte ori este posibil și reducerea tarifelor de transport public sau chiar gratuitatea acestuia pentru anumite grupuri”, se arată în proiectul de măsuri.

Transport public mai ieftin sau gratuit

Comisia Europeană încurajează statele membre să reducă tarifele la transportul public sau să introducă gratuitate pentru anumite categorii de cetățeni, ca parte a efortului de a diminua presiunea asupra bugetelor populației.

Măsura face parte dintr-un set mai larg de recomandări pentru sprijinirea gospodăriilor vulnerabile.

Asta în condițiile în care autoritățile de la București vor atât scumpirea biletelor la metrou, cât și a celor de autobuze și tramvaie.

Sprijin pentru consumatori și companii

Executivul european propune și introducerea de vouchere energetice, reduceri de taxe și sprijin financiar pentru gospodăriile cu venituri mici.

De asemenea, este luată în calcul interzicerea temporară a deconectărilor de la rețeaua electrică pentru consumatorii vulnerabili.

„În plus, proiectul subliniază necesitatea unor reduceri totale sau parțiale ale accizelor la electricitate pentru gospodăriile vulnerabile și cu venituri mici.”, arată experții europeni.

Asta în condițiile în care, Comisia avertizează că piața energetică europeană a fost puternic afectată de conflictul geopolitic și de întreruperile de aprovizionare.

„Între 27 februarie 2026 – cu doar o zi înainte ca Trump și Netanyahu să atace Iranul – și 20 martie 2026, prețurile țițeiului au crescut cu 51%, iar prețurile gazelor naturale cu 85%.”

În țara noastră, energia electrică s-a scumpit cu 56,92% în februarie 2026, cea mai mare scumpire din ultimul an, după eliminarea schemei de plafonare.

Autoritățile naționale și locale ar trebui, de asemenea, să se asigure că furnizorii de energie oferă clienților lor consultanță cu privire la „cel mai bun tarif” și oferă „avertismente timpurii” atunci când apar vârfuri de consum sau riscuri de plată, mai spun experții europeni.

Regândirea politicii energetice în UE

Bruxelles-ul mizează pe tranziția către energie regenerabilă ca soluție pe termen lung pentru reducerea dependenței de combustibili fosili.

„Tranziția către un sistem energetic curat, abundent, produs pe plan intern, sigur și accesibil nu este doar o necesitate de mediu, ci și un imperativ economic, de competitivitate și de securitate. Măsurile de ameliorare pe termen scurt trebuie să consolideze, nu să diminueze strategia pe termen lung către un sistem energetic al UE decarbonizat și rezilient”, afirmă Comisia.

Oficialii europeni susțin că statele care au investit mai mult în energie regenerabilă și nucleară au în prezent costuri mai mici la electricitate.

Un mic sat din estul Germaniei își produce singur energia electrică, de exemplu.

„Statele membre care au atins o proporție ridicată de energie regenerabilă și nucleară au, de obicei, prețuri la electricitate sub media UE”, subliniază experții Comisiei Europene.

Pachetul de măsuri urmează să fie prezentat liderilor statelor membre, cu scopul de a fi implementat gradual, în funcție de situația fiecărei țări.

„Deciziile luate astăzi vor determina dacă următoarea criză va fi confruntată cu fragilitate sau forță”, avertizează aceștia.