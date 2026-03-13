Energia electrică, lider la scumpiri

Energia electrică a fost principalul motor al scumpirilor din ultimul an, înregistrând o creștere masivă de 56,92% față de februarie 2025.

Această majorare semnificativă a fost determinată de eliminarea schemei de plafonare a prețurilor, conform INS. În aceeași perioadă, și alte categorii de mărfuri și servicii au suferit scumpiri notabile.

Creșteri ale prețurilor la alimente

Cafelele au înregistrat o creștere de preț spectaculoasă, de 25,82%, urmate de fructele proaspete (+16,12%) și conservele din fructe (+13%).

Alimentele de bază nu au fost scutite nici ele de scumpiri: prețul laptelui de vacă a crescut cu 9,81%, pâinea cu 10,12%, carnea de pasăre cu 8,5%, iar ouăle cu 14,33%.

Pe de altă parte, unele produse alimentare au devenit mai ieftine. Astfel, cartofii au cunoscut o scădere de preț cu 11,82%, fasolea boabe și alte leguminoase cu 4,54%, iar făina și mălaiul cu 2,29%, respectiv 1,27%.

Scumpiri la servicii și chirii

Serviciile au înregistrat cele mai mari creșteri de prețuri. Biletele de tren s-au scumpit cu 24,4% față de februarie 2025, iar tarifele pentru apă, canal și salubritate au crescut cu 17,21%.

Alte creșteri relevante au fost observate la servicii de igienă și cosmetică (+15,94%) și la reparații auto (+14,9%). Chiriile au crescut și ele cu 8,52% în ultimul an.

Mărfuri nealimentare și alte categorii

În rândul mărfurilor nealimentare, pe lângă scumpirea semnificativă a energiei electrice, s-au înregistrat creșteri și la energia termică (+13,41%), cărți, ziare și reviste (+10,15%) și detergenți (+9,01%).

Combustibilii și medicamentele s-au scumpit cu 4,19% și, respectiv, 4,18%. Gaze naturale au fost singurul sector unde s-a remarcat o scădere de prețuri, de 4,57%.

