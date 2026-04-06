Cât ar urma să coste o călătorie cu metroul, începând din mai 2026

Consiliului de Administrație al Metrorex a propus creșterea tarifelor cu 40 – 50%, de la 1 mai 2026. Decizia finală va fi luată de Ministerul Transporturilor.

Potrivit propunerii, prețurile vor crește în funcție de cartela aleasă astfel:

O călătorie: 5 → 7 lei

Două călătorii: 10 → 14 lei

10 călătorii: 40 → 55 lei

Abonament 24 ore: 12 → 18 lei

Abonament 72 ore: 35 → 50 lei

Abonament săptămânal: 45 → 60 lei

Abonament lunar: 100 → 140 lei

Abonament 6 luni: 500 → 700 lei

Abonament anual: 900 → 1.300 lei

Prețul unui abonament lunar ar crește astfel cu 40%, de la 100 lei la 140 lei, iar un abonament anual ar putea ajunge la 1.300 lei, cu 400 lei mai mult decât în prezent.

Cum justifică sindicatele scumpirea călătoriei cu metroul

Sindicaliștii susțin că Metrorex are nevoie de fonduri suplimentare pentru a funcționa în siguranță.

„Metrorexul, fără un miliard de lei pe an, este foarte clar că va închide ușa, fiindcă nu se pot asigura nivelurile minime de siguranță feroviară. Sunt oameni puțini, sunt banii puțini, iar fără bani și fără personal, riscul de accidente este foarte mare.”, a precizat liderul sindical Marian Artimon, potrivit Hotnews.

El a adăugat că, între 2023 și 2025, Metrorex a primit anual mai puțin decât compensația prevăzută de contractul de servicii publice cu Guvernul României.

Prețuri mai mari pentru biletele și abonamentele integrate

Potruvit documentelor consultate de Libertatea, se vor scumpi și biletele pentru călătoriile metropolitane integrate. De exemplu, prețul unui abonament anual pentru metrou și autobuz crește cu 360 de lei, de la 1.410 la 1.770.

Concret, prețurile biletelor pentru metrou și autobuz cresc astfel:

O călătorie metropolitană și metrou – 120 minute: 7 → 9 lei

Două călătorii metropolitane și metrou – 120 minute: 14 → 18 lei

10 călătorii 120 minute și metrou: 59 → 72 lei

Abonament 24 ore: 18 → 23 lei

Abonament 72 ore: 49 → 62 lei

Abonament săptămânal: 66 → 79 lei

Abonament lunar: 160 → 196 lei

Abonament 6 luni: 800 → 980 lei

Abonament anual: 1.410 → 1.770 lei

Metrorex vrea să încurajeze abonamentele lunare, cu plata în avans.

Călătoria cu metroul s-a scumpit ultima dată în ianuarie 2025

Ultima majorare de prețuri pentru călătoria cu metroul a avut loc în ianuarie 2025, când:

prețul unei călătorii a urcat de la 3 la 5 lei

abonamentul lunar a crescut de la 80 la 100 lei

abonamentul anual a urcat de la 700 la 900 lei

Primarul general, Ciprian Ciucu, a anunțat majorări și pentru transportul public STB, în contextul problemelor bugetare ale Primăriei Capitalei.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE