Cu cât se scumpesc biletele la STB

Propunerea privind modificarea tarifelor urmează să fie discutată în ședința Consiliului General al Municipiului București (CGMB) de săptămâna viitoare. Ultima majorare a prețului biletului STB a avut loc în vara anului 2021, când o călătorie a crescut de la 1,3 lei la 3 lei.

Cele mai importante modificări tarifare pentru Societatea de Transport București (STB) în 2026 includ o majorare semnificativă a biletului de călătorie simplu și a abonamentelor metropolitane.

Principalele propuneri care vizează transportul cu autobuzul, tramvaiul și troleibuzul, atât în București, cât și în localitățile limitrofe din județul Ilfov, sunt:

– o călătorie (90 minute): propunere de mărire de la 3 lei la 5 lei.

– două călătorii (90 minute): de la 6 lei la 10 lei.

– 10 călătorii (90 minute): de la 25 lei la 40 lei.

– abonament 24 ore: de la 8 lei la 14 lei.

– abonament 1 lună: de la 80 lei la 100 lei.

Abonament 12 luni: de la 700 lei la 900 lei.

– călătorie la tarif special (supra-taxa): de la 80 lei la 100 lei.

Scumpiri bilete Metrou

Pentru biletele care permit utilizarea ambelor rețele, STB și Metrorex, principalele tarife propuse sunt:

– călătorie integrată (120 minute): de la 7 lei la 9 lei.

– 10 călătorii integrate (120 minute): de la 59 lei la 73 lei.

– abonament integrat 1 lună: de la 160 lei la 180 lei.

– abonament integrat 12 luni: de la 1.410 lei la 1.600 lei.

De asemenea, Ciprian Ciucu a anunțat că vor fi luate mai multe măsuri, inclusiv restructurări și închideri de instituții publice care nu mai au utilitate, pentru a reduce cheltuielile.