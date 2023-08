„Cu mare tristețe împărtășim faptul că, pe 5 august, Bryan Randall a încetat din viață în mod pașnic după o luptă de trei ani cu ALS”, a dezvăluit familia lui. „Bryan a ales de timpuriu să păstreze privată călătoria sa cu ALS, iar noi, cei care am avut grijă de el, am făcut tot ce am putut pentru a-i onora dorința.”

„Suntem extrem de recunoscători medicilor neobosiți care au luptat alături de noi împotriva acestei boli și asistentelor uimitoare care au devenit colegele noastre de cameră, sacrificându-și adesea propriile familii pentru a fi alături de a noastră”, a adăugat familia lui Bryan Randall.

„În acest moment, cerem intimitate pentru a plânge și pentru a ne împăca și cu imposibilitatea de a ne lua rămas-bun de la Bryan”, a încheiat declarația, semnată: „Familia lui iubitoare”.

VEZI GALERIA FOTO VEZIFOTO POZA 1 / 5

Povestea de dragoste dintre Bryan Randall și Sandra Bullock

Sandra Bullock, în vârstă de 59 de ani, l-a întâlnit pentru prima dată pe Bryan Randall, un model devenit fotograf, când acesta a fost fotograf la ziua de naștere a fiului actriței, Louis, în ianuarie 2015. Ei și-au făcut relația mai publică mai târziu în acel an, au apărut împreună chiar la nunta lui Jennifer Aniston și Justin Theroux.

Recomandări Cum se fac achiziții din PNRR într-un spital din București. Doctor: „Mi-au spus că se modificase suma din euro în lei. De fapt, semnasem o notă nouă, pentru un aparat cu specificații țintite”

Actrița, care are un băiat, pe Louis, în vârstă de 13 ani, și o fată Laila, în vârstă de 10 ani, a vorbit despre o posibilă căsătorie cu Bryan Randall în timpul unei apariții din decembrie 2021 la emisiunea Red Table Talk. „Am găsit dragostea vieții mele. Avem doi copii frumoși – trei copii, fiica mai mare a lui Randall. Este cel mai frumos lucru”, a declarat Bullock la acea vreme.

„Nu vreau să spun să o fac așa cum o fac eu, dar nu am nevoie de o hârtie pentru a fi un partener devotat și o mamă devotată”, a spus ea, adăugând: „Nu am nevoie să mi se spună să fiu mereu prezentă în cele mai grele momente. Nu am nevoie să mi se spună să trec peste furtună alături de un bărbat bun”.

În același interviu, Sanda Bullock a spus că Bryan Randall este un mare „exemplu” pentru copiii ei. „El este exemplul pe care aș vrea să îl aibă copiii mei. Am un partener care este creștin și există două moduri diferite de a privi lucrurile. Nu sunt întotdeauna de acord cu el, iar el nu este întotdeauna de acord cu mine. Dar el este un exemplu chiar și atunci când nu sunt de acord cu el”.

La înmormântarea lui Bryan Randall, familia lui cere să nu fie aduse flori, ci să fie făcute donații către Asociația ALS și către Spitalul General din Massachusetts.

Foto: Hepta

Urmărește ultimele

noutăți în format video

Playtech.ro Dezvăluirea halucinantă făcută de mama criminalei din Mangalia! Ce i-a spus fiica sa după ce a ucis-o pe Alina

Viva.ro Drama actriței din Maria Mirabela. A murit la 34 de ani, după ce a fost răpită și abuzată trei zile, de un fost pușcăriaș

PUBLICITATE Hub de inovație și învățare continuă pentru medici

FANATIK.RO Ce s-a ales de românul care a câștigat 11 milioane de euro la Loto 6/49: “Prietenii mei sunt cei mai mari dușmani”

Știrileprotv.ro STENOGRAME. Loredana a aruncat pe geam valiza cu trupul Alinei, după ce a comis crima. Ce i-a scris iubitului victimei

Observatornews.ro Ion, zis "Chinezul", a fost înjunghiat până la moarte într-un apartament din Anvers. Presupusul criminal, prins lângă Constanța, a dat primele declarații

Orangesport.ro Ponta, reacţie furibundă după ce a fost în Ghencea la FCSB - CFR: "A fost sechestrat de un bugetar care plângea la showuri TV"

Unica.ro A slăbit 30 de kg în 6 luni, fără să renunțe la mâncarea preferată. Micile schimbări care au funcționat în cazul ei