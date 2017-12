Un bărbat costumat în Moș Crăciun a ajuns în Parlament joi, 14 decembrie, la Comisiile de Buget-Finanțe, pentru a vedea cum stă bugetul pe anul 2018.



De la această Comisie, Moș Crăciun i-a transmis lui Liviu Drangea că i-a pregătit cadou un loc într-o celulă la Jilava, informează stiripesurse.ro.

”Cu siguranță fiecare merită câte ceva, după ce a făcut în acest an. Fiecare merită câte ceva, Moșul trebuie să se gândească la toată lumea (…) Am pregătit un loc la Jilava pentru Liviu Dragnea, pentru că vreau să împărtășim emoții și să scriem o carte împreună. Și pentru Klaus Iohannis am un cadou, un nou loc în CSAT, acum, să vedem, în funcție de cum se mișcă, dar Moșul are grijă de fiecare și poate că-l ajută și pe el să vorbească mai mult în situațiile astea de criză. Știu că în situațiile de criză se vorbește mai puțin, dar poate că el ar trebui să vorbească mai mult”, a spus Moș Crăciun, la Parlament.