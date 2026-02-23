Georgescu și Potra vor afla dacă vor fi judecați pentru tentativă de lovitură de stat

CAB trebuie să decidă, în același dosar, dacă judecata pe fond poate începe și în cazul mercenarului Horațiu Potra, aflat în arest preventiv, precum și în cazul fiului și nepotului său, aflați în arest la domiciliu. Alături de ei așteaptă verdictul și alţi 20 de inculpaţi, acuzaţi de infracţiuni grave pentru destabilizarea României.

Amintim că Horațiu Potra și Călin Georgescu au fost trimiși în judecată în două dosare, unul pentru propagandă legionară și celălalt pentru tentativă de lovitură de stat. Cel pentru propagandă legionară poate începe, a decis Tribunalul București pe 9 februarie.

Prima trimitere în judecată a lui Călin Georgescu, pentru propagandă legionară

La alegerile prezidențiale din 24 noiembrie 2024, Călin Georgescu (independent) și Elena Lasconi (USR) au obținut cele mai multe voturi, calificându-se în turul 2. Surprinzător, Marcel Ciolacu, fostul premier și președinte PSD, deși era favoritul sondajelor, a ieșit pe locul 3.

Pe 6 decembrie 2024, Curtea Constituțională a anulat rezultatele primului tur, câștigat surprinzător de Călin Georgescu, după ce documente desecretizate și prezentate în ședința CSAT au arătat că Georgescu a beneficiat de finanțări dubioase, promovări suspecte pe TikTok pentru creșterea rapidă a popularității și ingerințe ale Rusiei în procesul electoral.

Pe 26 februarie 2025, fostul candidat la prezidențiale a fost ridicat din trafic și dus la Parchetul General, care a stabilit că a comis mai multe infracțiuni, inclusiv instigare la acțiuni împotriva ordinii constituționale, după ce CCR a anulat primul tur al alegerilor prezidențiale. El a mai fost acuzat că a pus la cale un plan de destabilizare a României cu ajutorul mercenarilor conduși de Horațiu Potra. În aceeași zi, a fost plasat sub control judiciar, care a fost prelungit succesiv.

Ulterior, prin decizia BEC și a CCR, Călin Georgescu nu a mai avut voie să candideze pe 4 mai, în primul tur la alegerile prezidențiale 2025.

Pe 2 iulie 2025, procurorii Parchetului General au anunțat că au finalizat cercetările și l-au trimis în judecată pe Călin Georgescu. Anchetatorii l-au acuzat de promovarea cultului unor persoane vinovate de crime de război, dar și de promovarea de idei și concepții legionare, cu referire la Ion Antonescu, fostul conducător al statului din perioada septembrie 1940 – august 1944, și Corneliu Zelea Codreanu, fost lider legionar.

A doua trimitere în judecată a lui Călin Georgescu, pentru tentativă de lovitură de stat

Pe 8 decembrie 2024, la două zile după ce CCR a anulat primul tur al alegerilor prezidențiale din noiembrie 2024, Horaţiu Potra a fost oprit de polițiști în trafic în comuna Măneşti, judeţul Prahova. În maşina Mercedes, condusă de Andrei Florin Lup și în care pasager era Horațiu Potra, a fost găsit un arsenal de război cu care venea spre București.

La sfârșitul lunii februarie 2025, anchetatorii au făcut percheziții în Sibiu, Mureș, Timiș, Ilfov și Cluj, în dosarul legat de finanțarea campaniei electorale a lui Călin Georgescu, și au găsit un nou arsenal militar: zeci de grenade defensive și ofensive, un lansator de grenadă, zeci de pistoale și pistoale-mitralieră, o pușcă-mitralieră, sute de cartușe și materiale explozive. Procurorii au spus atunci că Potra și mercenarii voiau să se infiltreze în protestele organizate în București imediat după anularea alegerilor pentru a crea haos.

Pe 28 februarie 2025, Înalta Curte a decis arestul preventiv pentru oamenii din cercul lui Călin Georgescu, inclusiv mercenarul Potra, în dosarul privind acțiuni contra ordinii constituționale. Pentru că Potra nu a fost găsit, a fost emis mandat de arestare în lipsă. Numai că, după 6 luni, mercenarii lui Potra au fost puși în libertate chiar la cererea procurorilor care ceruseră arestul preventiv.

Pe 16 septembrie 2025, Călin Georgescu a fost trimis în judecată și în acest dosar, pentru complicitate la tentativă de acţiuni împotriva ordinii constituţionale şi comunicarea de informaţii false, alături de Horațiu Potra. Rechizitoriul procurorilor de la Parchetul General, consultat de Libertatea, descrie mecanismul prin care rețeaua pusă la punct de Horațiu Potra și Călin Georgescu a lucrat pentru „răsturnarea ordinii constituționale” și „punând în pericol siguranța națională”.

Între timp, spre finalul lunii septembrie 2025, șeful grupării de mercenari din Congo, Horațiu Potra, a fost prins pe teritoriul Emiratelor Arabe Unite, mai precis la Dubai, și a fost adus în România în noiembrie 2025, după care a fost încarcerat. Și în prezent, Potra este arestat preventiv, măsură prelungită succesiv.

Fenomenul fizic care duce la apariția gropilor pe drumurile din România după ce ninge
Știri România 15:01
Știri România 15:01
Fenomenul fizic care duce la apariția gropilor pe drumurile din România după ce ninge
Ninsori și strat nou de zăpadă în mai multe zone. Prognoza meteo ANM în perioada 23 februarie - 8 martie 2026
Știri România 14:28
Știri România 14:28
Ninsori și strat nou de zăpadă în mai multe zone. Prognoza meteo ANM în perioada 23 februarie – 8 martie 2026
Power Couple România 23 februarie 2026. Revin în vilă cuplurile eliminate pe parcursul competiției
Stiri Mondene 14:24
Stiri Mondene 14:24
Power Couple România 23 februarie 2026. Revin în vilă cuplurile eliminate pe parcursul competiției
„Desafio: Aventura", 23 februarie 2026. Strategii surprinzătoare și conflicte vor zgudui alianțele construite până acum
Stiri Mondene 14:20
Stiri Mondene 14:20
„Desafio: Aventura", 23 februarie 2026. Strategii surprinzătoare și conflicte vor zgudui alianțele construite până acum
Călin Georgescu și Horaţiu Potra, acuzaţi de tentativă de lovitură de stat, află dacă poate începe procesul. E al doilea dosar pentru Georgescu
Politică 12:52
Politică 12:52
Călin Georgescu și Horaţiu Potra, acuzaţi de tentativă de lovitură de stat, află dacă poate începe procesul. E al doilea dosar pentru Georgescu
Ciprian Ciucu, acuzat de USR că „cenzurează" consilierii generali: „Un gest îngrijorător într-o societate democratică"
Politică 10:25
Politică 10:25
Ciprian Ciucu, acuzat de USR că „cenzurează" consilierii generali: „Un gest îngrijorător într-o societate democratică"
