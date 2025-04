Teoriile conspirației promovate de Călin Georgescu în interviul cu Tucker Carlson

Discuția dintre Călin Georgescu și Tucker Carlson a atras atenția prin tonul conspiraționist, dar și prin lipsa întrebărilor critice. Călin Georgescu a fost lăsat să vorbească nestingherit.

În timpul interviului, Călin Georgescu a declarat: „România e cea mai importantă țară din lume în acest moment. E Alfa și Omega unei noi ere de pace, demnitate, iubire și prosperitate”.

Replica a stârnit râsul lui Carlson.

Mai mult, Georgescu a afirmat: „Îmi doresc să fac o Românie hamiltoniană, total independentă, cu o economie performantă care depinde doar de resursele naturale, nu de datorii”, moment în care Carlson a izbucnit din nou în râs.

Călin Georgescu l-a șocat pe jurnalistul american

Printre cele mai controversate afirmații se numără acuzația că România ar putea deveni „baza de lansare pentru al treilea război mondial”, idee la care Tucker Carlson a reacționat cu stupefacție: „Cum adică vor să lanseze al treilea război mondial din România?”.

„Și, desigur, vor să lanseze cel de-al Treilea Război Mondial din România. Și cu această situație, desigur, pot implica toată Europa și, de asemenea, Statele Unite. Deci au interese”, a spus Călin Georgescu, în cadrul interviului.

„Permiteți-mi să vă spun cum este situația. Este o cale de acces esențială care poate anula, poate proteja umanitatea pentru a intra în război sau poate merge la război. De ce? Pentru că este cea mai mare graniță pe care România o are cu Ucraina”, i-a răspuns Georgescu jurnalistului șocat.

El a susținut că România este „un atu” pentru Uniunea Europeană și pentru Macron „în vederea declanșării războiului”.

„Strategic este important. Deci, numărul unu, România este cel mai important punct strategic. Numărul doi este un cadru de securitate pentru Marea Neagră. Numărul trei este o influență regională pentru Moldova și pentru Marea Neagră și, de asemenea, este o pârghie pentru situația economică și energetică. Și ei știu despre asta. Ei știu foarte bine despre asta. Vor să transforme NATO în forță ofensivă”, și-a continuat Călin Georgescu neîntrerupt ideile.

Călin Georgescu, „printre cei mai curajoși politicieni din lume”

Ziaristul american l-a descris ulterior pe Georgescu pe rețeaua X ca fiind „cea mai populară figură politică din România și unul dintre cei mai curajoși și mai înțelepți politicieni din lume”.

„Acesta a fost punctul meu de vedere tot timpul. În primul rând, am spus că nu este războiul nostru. Noi nu avem nimic de făcut. (..) Ei cunosc poziția mea și, bineînțeles, din acest motiv, au anulat imediat orice modalitate de a ajunge să candidez la funcția de președinte. Chiar și astăzi am, chiar și acum, când eu și cu dv. vorbim, avem acest interviu, am mai mult de 50% din voturi”, a mai spus Călin Georgescu.

Interviul, cu accente clare de propagandă pro-rusă, vine în contextul în care Georgescu este vizat de anchete privind promovarea unor idei legionare și tentativa de subminare a ordinii constituționale.

„În această toamnă a candidat la președinție pe o platformă împotriva „războiului, tehnocrației și datoriilor” și ar fi câștigat, până când administrația Biden a făcut presiuni pentru a anula alegerile și pentru a-l aresta ca agent rus”, a scris Tucker Carlson pe X.

Interviul are deja peste 2,2 milioane de vizualizări pe X.

Candidatura lui Călin Georgescu la Președinția României a fost invalidată de BEC la începutul lunii martie.

Tucker Carlson, cunoscut apropiat al curentului MAGA și al lui Donald Trump, amplifică discursul unor personaje controversate în spațiul internațional.

Nu este pentru prima dată când candidat ultranaționalist Călin Georgescu susține ideea unui război început de NATO cu Rusia.

În luna ianuarie, într-un interviu acordat de Călin Georgescu lui Shawn Ryan, fost soldat american, candidatul susținea, fără dovezi, că NATO va ataca Rusia din România, folosind baza de la Mihail Kogălniceanu.

