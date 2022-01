Armata Rusiei vs. armata Ucrainei. Ce capacitate militară au cele două țări și cum stă România

Clasamentul Global Firepower utilizează peste 50 de factori individuali pentru a determina un PowerIndex – indicele care analizează puterea armată – al unei anumite națiuni, cu categorii variind de la putere militară și financiară până la capacitatea logistică și geografia.

Ce capacitate militară are Rusia

Cu un indice de 0.501 (0 fiind cel mai bun), Rusia are un personal militar de 1.350.000 de persoane, dintre care 850.000 de activi, 250.000 în rezervă și 250.000 forțe paramilitare.

La o populație de peste 142 de milioane de cetățeni, Rusia are o forță disponibilă de aproape 70 de milioane, dintre care aproape 47 de milioane sunt apți pentru serviciu militar.

Aviația rusă dispune de 4.173 de aeronave printre care se numără avioane de luptă, transportoare, elicoptere sau dispozitive pentru misiuni speciale. Peste 12.000 de tancuri sunt în dotarea armatei ruse, la fel ca și peste 30.000 de blindate, sau aproape 3.400 de lansatoare de rachete. Și forțele navale se bucură de 605 nave, printre care 70 de submarine.

Jurnalistul și analist militar rus Pavel Felgenhauer este de părere însă că Rusia a rămas în urma statelor occidentale în multe domenii ale tehnologiei militare moderne, inclusiv proiectarea și producția de drone, componentele electronice, precum și recunoașterea radar și prin satelit. De exemplu, Rusia produce în prezent drone de supraveghere sub o licență israeliană și îi lipsește complet capacitatea de dronă de asalt, relatează jurnalistul pentru DW.

Rusia lucrează, de asemenea, la modernizarea centrelor sale de comandă și control, care servesc la procesarea informațiilor de pe câmpul de luptă pentru a le furniza trupelor.

„Despre asta vorbește armata rusă: da, avem arme, inclusiv arme cu rază lungă de acțiune, dar capacitățile noastre de recunoaștere sunt mai slabe decât capacitățile noastre de atac”, a spus Felgenhauer. „Deci avem arme cu rază lungă de acțiune, uneori cu ghidare de precizie, dar nu știm întotdeauna unde este ținta.”

Pe lângă capacitatea de arme de atac, Rusia este una din puterile militare ale lumii. Arsenalul ei nuclear cuprinde aproximativ 1.550 de focoase nucleare.

Există un domeniu în care Rusia este în mod clar numărul unu. Recent, Kremlinul a anunțat că Rusia are mai multe tancuri decât orice altă națiune din lume, notează Felgenhauer. „Neoficial, am văzut cifre de până la 20.000, ceea ce ar însemna că Rusia are mai multe tancuri decât toate țările NATO la un loc”.

Majoritatea puterilor europene și-au redus capacitățile de tancuri după sfârșitul Războiului Rece, concentrându-se în schimb pe conflictele cu grupările teroriste și de gherilă. Acest lucru, potrivit Felgenhauer, îi pune într-un dezavantaj masiv în cazul unui război la sol în Europa.

În cazul unui război în Europa, Rusia deține și un avantaj logistic față de Occident, potrivit Felgenhauer. Acolo unde NATO ar avea nevoie de luni de zile pentru a se mobiliza pe deplin, Rusia ar putea aduce întăriri într-un timp mult mai restrâns.

Ce capacitate are Ucraina

Potrivit Global Firepower, Ucraina are un index de 0.3266, fiind al 22-lea stat al lumii ca capacitate armată. Statul est-european are o jumătate de milion de personal militar, dintre care 200.000 activ, 250.000 în rezervă și 50.000 paramilitar.

La o populație de aproape 44 de milioane de cetățeni, Ucraina are o forță disponibilă de peste 22 de milioane, dintre care aproape 15,6 de milioane sunt apți pentru serviciu militar.

Aviația se bucură de 318 aeronave, cele mai multe (112) fiind elicoptere, dintre care 34 de atac. Armata mai are în dotare aproape 3.000 tancuri, peste 12.300 de blindate și 490 de lansatoare de rachete. În schimb, flota este una mult inferioară Rusiei cu doar 38 de nave.

Soldați ucraineni, în timpul unor excerciții militare | Foto: EPA

Pe lângă dotările proprii, Ucraina se bazează pe dotăriile militare pe care le-a primit de la statele occidentale, cât și pe promisiunile de sprijin și garantare a securității.

SUA au dat undă verde statelor baltice să trimită de urgență arme fabricate de SUA în Ucraina, a declarat miercuri pentru AFP o sursă familiarizată cu autorizațiile. Ministrul lituanian al apărării, Arvydas Anusauskas, a confirmat joi că țara sa trimite Ucrainei arme pentru descuraja un atac rusesc, potrivit France24.

Anul trecut, administrația Biden a aprobat transferul de arme americane în valoare de 650 de milioane de dolari către Ucraina, din care 200 de milioane de dolari numai în decembrie 2021.

În 2014, în timpul anexării Crimeei, soldații ruși au trecut cu ușurință de apărările ucrainene. La acel moment, „armata ucraineană se afla într-o stare destul de dezastruoasă”, și-a amintit Julia Friedrich, cercetător la Institutul de Politici Publice Globale din Berlin pentru France24.

„Evenimentele din 2014-2015 au fost un ceas deștepător pentru Kiev, care a început apoi reforme militare majore”, a explicat și Nicolo Fasola – specialist în probleme de securitate din fostele teritorii sovietice.

Armata ucraineană a crescut de la aproximativ 6.000 de trupe pregătite pentru luptă la aproape 150.000, conform unui raport al Serviciului de Cercetare al Congresului SUA, realizat în iunie 2021. „Din 2014, Ucraina a căutat să-și modernizeze tancurile, vehiculele blindate și sistemele de artilerie”, menționează documentul.

În plus, Ucraina nu mai este singură împotriva Rusiei. Din 2014, NATO ca organizație, precum și unele țări membre „au oferit un ajutor considerabil, care echivalează cu aproximativ 14 miliarde de dolari”, a estimat Fasola.

SUA a fost principalul furnizor de echipament militar, cum ar fi echipamente radio, camioane de transport militar și peste 200 de rachete antitanc portabile. Marea Britanie, Polonia și Lituania au furnizat Ucrainei arme defensive.

Modernizarea militară a Ucrainei nu este doar cantitativă sau limitată la echipament. „Au fost progrese enorme în antrenamente și pregătirea pentru luptă”, a declarat Gustav Gressel, specialist în probleme militare rusești la Consiliul European pentru Relații Externe.

Potrivit lui Gressel, una dintre principalele slăbiciuni ale sistemului de apărare ucrainean provenea din doctrinele militare care au fost dezvoltate în perioada sovietică. „De aceea Moscova știa perfect la ce să se aștepte și se putea pregăti în consecință”, a explicat el.

Experții militari cred că modernizarea forțelor aeriene ale Ucrainei a fost marginală, iar aviația rămâne punctul slab al capacității de apărare a Ucrainei. Majoritatea bombardierelor și avioanelor de luptă din țară au mai mult de 30 de ani vechime, iar piloții sunt prost pregătiți și prost plătiți. „De aceea, dacă Rusia decide să atace și își folosește corect avioanele, sprijinul aerian ar trebui să le ofere rapid un avantaj decisiv, în ciuda întregii modernizări a armatei ucrainene”, a spus Gressel.

Dacă Rusia decide să invadeze, Friedrich recunoaște că „va fi foarte greu pentru Ucraina și aliații săi să mențină echilibrul de putere”.

Cum stă România

În clasament Global Firepower, în care sunt analizate 140 de state din lume, România se află pe locul 38 cu un index de 0.5938. Potrivit acestei surse, personalul militar este de 132.000 de persoane, dintre care 67.000 active, 50.000 în rezervă și 15.000 paramilitare.

La o populație de circa 21 de milioane, nouă milioane ar fi apt pentru serviciu militar din 11 milioane dintr-o forță disponibilă e 13 milioane.

Aviația română are la dispoziție 147 de aeronave, dintre care 62 sunt elicoptere, dar niciunul de atac. Armata se mai bucură de 451 de tancuri, aproape 1.400 de blindate și peste 200 de lansatoare de rachete. Marina română se bucură de 45 de nave.

România ca parte a alianței NATO beneficiază de articolul 5 din Tratatul NATO care prevede că orice amenințare la adresa securității unui stat membru atrage o intervenției a statelor aliate.

Forța NATO

Alianța NATO este formată din 30 de state, dintre care unele sunt plasate pe primele locuri ale clasamentului Global Firepower: Statele Unite (locul 1), Franța (7) și Marea Britanie (8). România se află pe locul 13 dintre statele NATO analizate de Global Firepower. Doar 27 dintre statele membre NATO sunt analizate în acest clasament, nefiind incluse state mici precum Islanda, Luxemburg sau Macedonia de Nord.

Principiul de bază al alianței militare internaționale este sistemul său de apărare colectivă, adică dacă orice stat membru este atacat de o terță parte, atunci fiecare stat membru trebuie să intervină pentru a-l apăra.

Poziția de descurajare și apărare a NATO se bazează, printre alți factori, pe o combinație eficientă de sisteme și platforme de arme de ultimă oră și forțe antrenate pentru a lucra împreună fără probleme.

SUA cheltuiește de două ori mai mult pentru apărare față de restul NATO la un loc, cheltuielile pentru 2021 fiind estimate la 705 miliarde de dolari, potrivit Departamentului Apărării. SUA are un arsenal puternic și o cantitate imensă de forță militară – 1,3 milioane de soldați activi, cu alți 865.000 în rezervă.

SUA, are un avantaj covârșitor față de Rusia în forțele convenționale, a declarat analistul militar rus Aleksandr Golt pentru Deutsche Welle. În timp ce Felgenhauer a fost de acord cu evaluarea lui Golt cu privire la avantajul militar al SUA, el a avertizat că războiul deschis se reduce adesea la mult mai mult decât arsenalul la care poate apela fiecare parte implicată în conflict.

