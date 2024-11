Au existat peste 200 de avertismente și alerte de inundații în vigoare în Anglia și Țara Galilor, în timp ce trenurile din Londra spre sud-vest au fost anulate, iar serviciile feroviare din centrul Angliei au fost grav perturbate.

„Nu încercați să călătoriți pe nicio rută astăzi”, a spus Great Western Railway, ale cărei trenuri leagă Londra de Bristol și Cornwall.

Storm Bert battered Britain with snow, rain and strong winds, killing one person and closing several railway lines, bridges and roads https://t.co/iy5vreDU9v pic.twitter.com/HEZf6ksrLY