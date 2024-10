Sunt situate în jurul orașului Taos, unde au fost inventate acum aproape 40 de ani. Acestea sunt Earthship-uri: case proiectate sustenabil, construite în mare parte din materiale naturale și reciclate, de exemplu cauciucuri vechi, sticle goale de vin, lemn și lut.

Construcția Earthship-urilor necesită mai puține materiale toxice sau care emit carbon, cum ar fi betonul și materialele plastice. Nu necesită păduri valoroase și alte resurse naturale, aceste case fiind din ce în ce mai căutate.

Prețurile la care se vând Earthship-urile

Earthship-urile se vând cu prețuri care variază de la aproximativ 500.000 de dolari până la 900.000 de dolari și sunt disponibile pentru închirieri peste noapte în și în jurul orașului Taos, pentru aproximativ 240 de dolari pe noapte.

Mișcarea Earthship a început în Taos în anii 1970, după ce Michael Reynolds, originar din Kentucky și fondator al companiei de eco-construcții Earthship Biotecture, s-a mutat aici în 1969 cu o diplomă în arhitectură. Scopul său: să „se plimbe cu motocicletele de teren, pentru distracție”, spune el.

„L-am văzut pe prezentatorul de știri de la CBS, Walter Cronkite, vorbind despre tăierea masivă a pădurilor pentru lemn și crearea nu doar a eroziunii, ci și a unei probleme de oxigen, pentru că copacii produc oxigen”, povestește Reynolds pentru BBC.

„El vorbea despre ceea ce numim acum schimbări climatice și încălzire globală. Vedeam toate aceste doze de bere aruncate și mă gândeam: De ce nu construim din doze de bere, și nu din copaci?”

„Era un fel de idee absurdă, complet nerealistă”

Reynolds a construit prima sa casă din doze de bere în 1971. A câștigat din partea presei o mică atenție, datorită excentrității sale. Casa sa a fost expusă în diverse locuri din lume, inclusiv Muzeul Luvru din Paris și la Muzeul Artă Modernă din New York.

După ce a folosit unul dintre blocurile de construcție realizate din doze de bere într-o expoziție, muzeul a decis să adauge unul în colecția permanentă.

Ani de zile a fost privit ca un om diferit, nu ca un arhitect serios.

„Era un fel de idee absurdă, complet nerealistă, dar am continuat să merg în acea direcție”, spune Reynolds.

„Am început să folosesc sticle și am început să folosesc cauciucuri și am continuat. Merg în această direcție de cel puțin 55 de ani, iar acum aproximativ 36 de ani am numit pentru prima dată o casă Earthship”.

Dar a durat mult timp până să ajungă la un punct de acceptare mai largă. „Știi, păreau prea ciudate și încă arată ciudat, dar acum oamenii încep să înțeleagă și sunt, de asemenea, deschiși la asta pentru că mulți oameni sunt la două salarii distanță de a ajunge fără adăpost și de a fi împovărați de facturile la electricitate și utilități”, spune Reynolds.

