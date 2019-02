Câți ani de închisoare riscă medicul fals Matteo Politi, dacă va fi trimis în judecată și găsit vinovat

După două ore de audierii, procurorii au decis să ceară instanței arestarea preventivă pentru 30 de zile a medicului fals care folosea și numele Matthew Mode.

Pentru înșelăciune, legislația prevede o pedeapsă maximă de cinci ani de închisoare, iar pentru practica ilegală a unei profesii, cel mult un an de închisoare.

Mai exact, potrivit articolului 244, alineatul 2 din Codul Penal, „înșelăciunea săvârșită prin folosirea de nume sau calități mincinoase ori de alte mijloace frauduloase se pedepsește cu închisoarea de la unu la 5 ani.”

În ceea ce privește acuzația de exercitare fără drept a unei profesii, articolul 348 din Codul Penal prevede că fapta se sancționează cu închisoare de la trei luni la un an sau cu amendă.

Matteo Politi ar mai putea să fie acuzat și de vătămare corporală, în cazul în care pacientele mutilate de el depun plângere. Codul penal prevede că fapta prin care se produc o infirmitate, leziuni traumatice sau afectarea sănătății unei persoane, care au necesitat pentru vindecare mai mult de 90 de zile de îngrijiri medicale, precum și un prejudiciu estetic grav și permanent este pedepsită cu închisoarea de la 3 la 10 ani.

Dacă procurorii îl trimit în judecată pe Matteo Politi și se stabilește, printr-o decizie definitivă, că este vinovat, va primi o pedeapsă pentru fiecare faptă de care este acuzat.

În procesele penale, atunci când sunt date pedepse pentru mai multe fapte, inculpatul este condamnat să execute pedeapsa cea mai grea, la care se adaugă un spor de o treime din totalul celorlalte pedepse stabilite.

Cazul medicului fals a fost dezvăluit de o investigație Libertatea. Reporterii ziarului au descoperit că Direcția de Sănătate Publică, din subordinea Ministerului Sănătății, i-a dat aviz escrocului italian Matteo Politi, care a ajuns să opereze de zeci de ori în România, chiar și la Spitalul privat Monza, deși nu are studii de Medicină. Cazul lui Matteo Politi a fost preluat de presa internațională, inclusiv de cel mai cunoscut ziar din lume – The New York Times.

