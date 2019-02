În mai 2018, la clinica Medas din București, falsul medic Matthew Mode i-a făcut femeii operație de deviație de sept, „ca să respirați bine”, iar ea a rămas cu nasul desfigurat, o pleoapă căzută şi atacuri de panică.

Femeia în vârstă de 60 de ani a fost, preţ de un an de zile, pacienta lui Matthew Mode.

Bărbatul a consultat-o şi a operat-o în mai multe clinici private din Capitală, „inclusiv în clinica Adinei Alberts, care acum spune că l-a reclamat la poliție, dar, de fapt, ei doi erau foarte apropiați!”, povestește pacienta.

Strâns legat de falsul medic apare un alt italian, Michelle di Chirico, dentist, dar despre care femeia spune că „se comporta în sala de operație de parcă era profesorul lui Matthew Mode”.

Conform legii, nu e voie ca altcineva decât echipa operatorie să intre în sală!

Libertatea a fost la clinica de stomatologie a lui Michelle, care se dezice de amicul său, spune că „eu am asistat la operații doar pentru că sunt un pasionat de chirurgie”.

Sunat de The Sun și abordat față în față de Libertatea, dentistul care a intrat în sală cu escrocul a confirmat că se pregătește să plece din România, „pentru că operez și în Italia”.

Filiera italiană se extinde pe zi ce trece! În afara de falsul chirurg și de dentistul care apare azi in Libertatea, Știrile TVR au arătat ieri seară încă doua nume de „specialisti” străini care practică în România, fără să fie înregistrați la Colegiul Medicilor.

Investigație de Mirela Neag, Alexandra Nistoroiu, Răzvan Luțac și Cătălin Tolontan

„De un an trăiesc un coșmar, iar când am aflat că m-a operat un medic fără studii am avut un șoc! Soțul meu e o persoană publică și nu vreau să transform totul într-un conflict care să-l afecteze pe el”, spune pacienta lui Matteo Politi sau Matthew Mode sau Doctor Ciomu pe anabolizante.

Condiția femeii a fost aceea de a nu-și face numele public. Întâlnirea are loc la un mall din Capitală.

Pacienta nu-și arată cei 60 de ani, dar nasul e discordant, suntem într-o discuție delicată, îți e greu să nu privești vârful găurit al nasului și asta nu e nici o dezumanizare, ci un fapt, o suferință în numele căreia chiar ea a venit să discute cu ziariștii. „Da, am rămas cu un gol aici”, spune ea.

La început lifting facial și apoi rinoplastie

Femeia își amintește că prima consultaţie a avut loc la clinica Prestige, în februarie 2018, când, acum a aflat și ea, Matthew Mode nu avea încă nici măcar parafa de la DSP, pe care a obţinut-o pe 23 martie 2018, dar pe numele lui Matteo Politi.

La Prestige începe coşmarul pacientei, cu un lifting facial, urmat imediat de o intervenţie de ridicare a pleoapelor la clinica dentistului Michelle de Chirico.

Câteva luni mai târziu, „dr. Mode” a convins pacienta că are nevoie de o rinoplastie, operaţie menită să-i corecteze deviaţia de sept.

Urmarea?

„Mi-a măcelărit nasul”, spune ea. Intervenţia a avut loc în luna mai 2018, la spitalul Medas din Capitală.

„Mi-au făcut aşa o prezentare, de-am crezut că mă operează Obama”

-Cum aţi ajuns pe mâna lui Matthew Mode?

-Era februarie 2018. Doream să-mi fac un lifting, îmi căzuseră foarte tare pleoapele, şi o cunoştinţă comună mi-a recomandat-o pe această fată, care era colaborator pe PR al clinicii Prestige. Ea mi-a recomandat doi „experţi în estetică”: Matthew Mode şi Michelle de Chirico.

Primul este medicul fals din ancheta Libertatea, al doilea este un medic dentist cu clinică privată în Bucureşti, prieten cu Matthew Mode.

-Vă amintiți când l-ați întâlnit. Ce impresie v-a făcut?

-Prima mea întâlnire cu Matthew Mode a fost în strada Opanez, la sediul clinicii Prestige. Intervenţia în zona ochilor, blefaroplastia, mi-a fost făcută de către Mode şi Michelle, care s-a recomandat că şi el are competenţe de plastician.

-Dar Michelle este dentist!

-Da, este dentist. Aşa mi s-a şi zis. Toţi m-au asigurat însă că sunt pe mâini bune. Mi s-a făcut o prezentare de-am zis că mă operează Obama. Am făcut o parte din lifting, pentru pielea de lângă urechi, chiar la Prestige. Ridicarea pleoapelor au făcut-o în clinica din strada Londra, unde avea cabinetul Michelle la vremea aceea. Matthew Mode părea destul de proaspăt pe piaţă atunci, în sensul că nu avea mulţi clienţi.

-Cum v-a convins, totuşi?

-Cei de la Prestige, inclusiv această domnişoară de PR, îmi spuneau că este absolvent de studii la o prestigioasă facultate din America. Mi s-au vehiculat şi nişte nume de plasticieni cu care ar fi lucrat. Că a lucrat foarte mult în Italia şi Marea Britanie, că are clinici în Spania şi Italia şi că a fost solicitat de anumite unităţi medicale să vină să opereze în România datorită renumelui lui.

-Cum a decurs liftingul în zona pleoapelor?

-Se şi vede, nici acum ochiul stâng nu este cum ar trebui. Dar o lună de zile imediat după operaţie, ochiul a fost căzut. Mi-a făcut el o incizie ulterioară…

-Deci a reintervenit?

-Da. El tot spunea că e vina mea, că sunt în vârstă. Că una e să operezi o femeie de 20 de ani, de 30 ani, şi alta să operezi o femeie de 60 de ani, că organismul meu reacţionează aşa. Am rămas cu această umflătură, care nu va trece decât dacă o rezolv cu laser. Dar l-am crezut. Dădea nişte explicaţii extraordinar de logice.

-Vorbea în limbaj medical?

-Da, da. Turuia, nu vorbea.

Chirurgul fals, asistat de prietenul dentist

-Puteți confirma încă o dată: Michelle de Chirico a participat şi el la intervenţie?

-Da.

-Deşi este dentist.

-Da, da, ştiu. Mie de la Prestige mi s-a spus că Michelle este stomatolog, dar că are studii şi este şi medic estetician. Eram sub anestezie locală. Din câte îmi amintesc, Michelle n-a pus mâna, dar a stat lângă el. Şi tot timpul au discutat, Matthew tot timpul îl întreba pe Michelle, mi s-a părut că au fost profesorul cu învăţăcelul, cu rezidentul, cam aşa arăta operaţia respectivă. Eu, fiind anesteziată local, îi auzeam cum se sfătuiau.

„Doamnă, unde l-aţi găsit p-ăsta?”

După intervenţia în zona ochilor, realizată cu anestezie locală, de un medic fals şi un dentist, pacienta avea pleoapa căzută şi ochiul stâng umflat. Însă Matthew Mode a asigurat-o că va rezolva. Între timp, a convins-o că mai are nevoie şi de o rinoplastie. O operaţie mult mai complicată, pentru repararea deviaţiei de sept, care se face sub anestezie generală.

-Cum ați ajuns să faceți operație de deviație de sept la el?

-Matthew Mode mi-a spus că trebuie să-mi rezolv această deviaţie de sept, că e o problemă la 60 de ani, că nu se oxigenează bine creierul, inima. M-am operat la Spitalul Medas din Bucureşti, în luna mai, anul trecut. Noi şi înainte şi după intervenţii, ne-am întâlnit de foarte multe ori, aproape niciodată în acelaşi loc de două ori la rând, ci în diferite clinici. La Medas ne-am întâlnit de mai multe ori. Acolo mi-a făcut rinoplastie, acolo am fişă, pentru că mi s-au făcut analize înainte de operaţie.

-Ce s-a întâmplat la rinoplastie?

-După ce-am ieşit din operaţia la nas, în salon a venit medicul anestezist, o doamnă foarte drăguţă şi mi-a zis: „doamnă, unde l-aţi găsit pe ăsta?”. I-am spus că mi-a fost recomandat. A zis: „sper să ieşiţi cu bine din asta”. Cred că pe mine m-a ajutat că ea a fost o foarte bună anestezistă, pentru că el mi-a spus că operaţia în sine durează o oră, o oră jumate şi a durat peste patru ore.

„Am rămas cu o gaură la nas, m-a măcelărit”

-Când aţi ştiut că operaţia nu a mers cum trebuie?

– După ce mi-a dat pansamentul jos, nasul meu era într-o stare dezastruoasă. De fapt, aţi văzut cum arăt şi acum… Iar atunci arăta exact ca un şniţel pe care l-ai bătut pe tocător. Iar el îmi spunea că intervine vârsta, că am 60 de ani, că apar nişte reacţii ale organismului. Totuşi, dădea nişte explicaţii foarte logice. Te convingea.

-Ce-a urmat? L-aţi confruntat?

-Am rămas cu această gaură la nas. Mă tot ducea cu vorba, că o să aducă nu ştiu ce gel în ţară şi va rezolva cu o injecţie. M-a plimbat prin mai multe clinici, la Medas, la Euromedical, la clinica Adinei Alberts, într-o vilă. Aici chiar mi-a spus că va prelua această clinică de la Adina Alberts şi îşi va face un penthouse deasupra.

-Când aţi vorbit ultima dată cu el?

-Vă pun la dispoziție ca să vadă și oamenii discuţiile pe WhatsApp: acum o săptămână îmi promitea că o să arăt perfect. Şi eu am zis: nu prea cred. Că deja era ciudat ce se petrecea. La 4 februarie mi-a scris că este în Italia, că are probleme cu tatăl lui. După ce a apărut articolul dvs., i-am scris din nou pe WhatsApp şi l-am întrebat când se întoarce. N-a mai răspuns.

„Eşti fericită cu noul tău nas?”

-Imediat după operaţie ce v-a spus?

-După operaţia la nas, el mă căuta pe mine. Uite, în iunie mă întreba: eşti fericită cu noul tău nas? Pe mine m-a bufnit râsul atunci, nu mi-l văzusem încă. Eram încă pansată, m-a ţinut o lună de zile așa, n-am ştiut nimic. Când mi l-a dat jos am făcut un atac de panică, a trebuit să stau întinsă pe pat.

-Aţi revenit în clinica unde aţi făcut operaţia la nas?

-M-a mai chemat acolo de două-trei ori. La recepţie mă cunoşteau, mă vedeau intrând: domnul doctor n-a venit, domnul doctor e în operaţie, aşteptaţi. Venea, mă băga într-un cabinet pe-acolo, se uita, iar îmi dădea nişte explicaţii savante. Zicea să stau liniştită, că într-un an de zile nasul meu o să fie perfect.

-Veţi merge în instanţă?

-Eu nu ştiu dacă o să merg mai departe să fac ceva, pentru că nu ştiu ce să fac, n-am nici nervii, nici răbdarea. Nu am încredere asupra finalităţii unei anchete care porneşte din România, ea o să moară pe drum.

Atacurile de panică, efect secundar

-V-a afectat destul de mult şi psihic.

-M-am izolat. Toată lumea mă întreabă: dar ce-ai la nas? Am ajuns să spun că am avut un accident şi m-am operat. Când mi-am văzut nasul după ce el m-a debandajat şi-am văzut că era, pur şi simplu, măcelărit, adică era carne vie, am făcut un atac puternic de panică şi eu le fac cu blocaj verbal şi locomotor. Am început să merg la psihiatru, că nu dormeam noaptea. De când m-a operat, am avut o stare de agitaţie şi de stres permanent. Dar e vina mea.

-De ce e vina dumneavoastră?

-Pentru că m-am pripit, trebuia să stau să mă gândesc mai bine. Dar când îţi spune toată lumea că este un profesionist… I-am scris tipei de la Prestige: prietenul Matthew are opt clase. Şi ea răspunde: „Am aflat şi eu azi, sunt în şoc”.

-Dar Prestige spune că nu a colaborat cu el.

-Dar eu am plătit către Prestige prima intervenţie, la ochi. 2.300 euro am plătit la ei!

-Cum aţi reacţionat când aţi văzut ştirea în presă?

-Sunt furioasă pe mine. Niciodată nu m-am aruncat cu capul înainte ca acum. O femeie de 60 de ani care încearcă să-şi facă ceva estetic e o victimă sigură, după părerea mea.

„Doar am asistat la operațiile lui, sunt pasionat”

Libertatea l-a căutat, ieri, pe medicul Michelle di Chirico chiar la sediul cabinetului său stomatologic, în strada Cretei nr. 11. „Vă rog, acum dacă se poate, în 40 de minute trebuie să plec la aeroport, am avion”, a început italianul.

– Domnul de Chirico, plecați și dumneavoastră din România?

– (râde) Da, da, sper să nu mă oprească și pe mine! Glumesc. Eu plec în Italia, lucrez și acolo, am 12-13 clinici la care lucrez.

– Am venit să vorbim despre domnul Matteo Politi.

– Da, am văzut, m-au mai căutat și alții. Chiar și de la The Sun, de la Londra! Dar de ce pe mine?

– Aveți multe legături. Și pe Facebook, unde păreți foarte apropiați.

– Da, da, dar sunt câteva postări…

– Și cu adresa. Înțelegem că stă la dumneavoastră în apartament.

– Ah, nu, i-am pus eu, abia venise în România, adresa la mine… Dar mai apare și acum? Zisese că a schimbat-o.

– Mai mult, distribuiați pe Facebook tutoriale de învățat chirurgie, iar el le aprecia!

– Ei, doar pentru că sunt pasionat.

-O pacientă susține că ați asistat și dumneavoastră la o operație.

-Da, am fost. Doar să mă uit.

– Înțelegeam că îl și sfătuiați.

– Ce sfaturi puteam să îi dau? Eu sunt dentist. Am specializarea mea. Doar mă uitam. Îmi plăcea să mă uit.

– Fiind pasionat, nu v-ați dat seama de ceva în neregulă?

– Ei… Au fost operații ușoare. Un botox, un implant mamar…

– Unde au fost făcute?

– Ei, botoxul la Prestige. Cealaltă… Un spital micuț, privat… Nu mai știu. Chiar nu mai știu.

– Totuși, nu ați discutat cu el? Nu era stângaci în mișcări?

– Cum să spun… Nu că m-a păcălit, dar credeam și eu că e în regulă. Nu am stat să îl verific, mi-a zis că e doctor și l-am crezut. Iar la teorie era beton, chiar știa!

– Nu aflaserăți de scandalul din Italia?

– Nu. Chiar nu. Am citit și aflat și eu ieri, din presă. Dar nu am avut alte legături cu el. Mi-a fost introdus de cineva când venise în România și nu am colaborat, am asistat la operațiile sale doar ca pasionat.

Falsul chirurg și-a făcut o firmă în România

Matteo Politi, numele real al numelui de scenă Matthew Mode, are o firmă în Romania, fondată pe 09 iulie 2018. Se numește MH MEDICAL TEAM SRL.

Activitatea principală constă în „Activități de asistență medicală specializată”. Sediul social este în București, sectorul 6, str. Obcina Mare nr.5, bl. A3, sc. A, et. 4, ap. 15.

Matteo Politi e asociat unic și administrator.

În Italia, locuiește în Venezia (Marghera), strada Angelo Toffoli 11/D, cod poștal 30175, iar în Bucuresti are o reședință în sectorul 1, Calea Dorobanților nr. 111-131, bl. 9B, sc. F, ap. 208.

Toate sunt date publice, de la Registrul Comerțului.

Are aceeași rezidență cu încă doi prieteni italieni

La aceeași adresă din București, Sector 1, Calea Dorobanților nr.111-131, bl. 9B, ap. 208, regăsim domiciliul a alți doi italieni:

Dr. Michelle de Chirico , descris ca specialist în implantologie dentară, estetică dentară și estetică facială, este fondatorul a două clinici în Italia – Milano și Pescara, precum și al acestei clinici din România – București. Domenico Mascia

Cei doi au fondat, in 2016, S.C. CLINIQUE ONE MED&SPA, activități stomatologice, unde își desfașoară activitatea primul dintre ei, Michelle de Chirico, cel intervievat mai sus de Libertatea.

Alți doi specialiști străini, neînregistrați la Colegiul Medicilor

După cum a arătat investigația Libertatea, falsul chirurg italian Matteo Politi a colaborat și cu clinica Euromedical din București. Chiar dacă, pe site-ul afacerii, italianul care își zicea Matthew Mode nu mai poate fi găsit, jurnaliștii TVR au găsit altceva!

Pe pagina web sunt promovați doi medici specializați în chirurgie estetică, între care este și un conațional al escrocului Politi. Însă nici italianul Piero Fullone, nici Iris Moscovici nu figurează în Registrul național al medicilor care au drept de liberă practică în România!

Pe Facebook găsim un dentist din Italia cu nume identic, Piero Fullone, a cărui imagine seamănă cu cea de pe site-ul clinicii din București.

Găsim și un profil cu numele Iris Moscovici, din Haifa, Israel, absolventă a unui liceu privat, care scrie că lucrează la o firmă prezentată drept cea mai mare rețea israeliană din domeniul dentar. La fotografia de profil apare aceeași persoană prezentată drept estetician pe site-ul clinicii din București.

Piero Fullone și Iris Moscovici apar și în ofertele online mai vechi ale altei clinici private.

Depeșa agenției italiene ANSA: „Descoperit nu datorită forțelor de ordine, ci datorită investigației jurnalistice”

Presa internațională a preluat ieri cazul medicului fals care a operat un an de zile în România. Ziarele italiene, britanice, posturi europene de televiziune, agenția americană de presă Associated Press, toate au citat evenimentele incredibile din țara noastră.

Ziua s-a încheiat cu depeșa agenției italiene de stat ANSA.

„Falsul medic a fost descoperit nu datorită forțelor de ordine, ci datorită investigației jurnalistice a ziarului românesc Libertatea”.

