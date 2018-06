Aventura lui Andrei în lumea programării IT a început în 2015, când avea doar 16 ani şi încă era elev la liceu, în clasa a 11-a. A decis să se înscrie la Academy+Plus, o şcoală gratuită de IT destinată tinerilor care vor să devină programatori. Iar la 17 ani a fost recrutat de o importantă companie IT, în cadrul unui internship.

“Imediat după ce s-a încheiat perioada de internship, mi-au făcut o ofertă de angajare. Încă eram elev, în clasa a XII-a, tocmai împlinisem 18 ani, când am semnat contractul cu această mare companie de IT. Era un salariu uriaş, aveam peste 1.000 de euro lunar. Astfel, când am dat BAC-ul, câştigam mai mult decât salariile combinate ale părinţilor mei“, povesteşte Andrei care a terminat, în 2017, liceul şi a decis să continue să studieze în acest domeniu al programării IT.

Iar în comparaţie cu ceilalţi colegi de liceu, este singurul care are, în prezent, un salariu. A decis să nu urmeze cursurile unei facultăţi, ci să urmeze alte programe de pregătire în domeniul IT, menite să-i asigure un câştig salarial şi mai mare în viitor.

“În acest domeniu, cu cât înveţi mai mult şi cu cât ştii mai mult, cu atât câştigi mai mulţi bani. Ba mai mult, Academia îşi finanţează şi ideile de anteprenoriat în domeniul IT, dacă vrei să te dezvolţi independent. Practic, cerul este limita. Iar un cursant, după 2 ani de studiu, are un salariu de pornire de cel puţin 1.500-2.000 de euro. Şi cu cât va căpăta mai multă experienţă, cu atât va fi mai bine plătit“, mai spune tânărul, care acum strânge deja bani pentru a-şi deschide propria afacere, la 19 ani.

Anul acesta, la şcoala gratuită de programare IT sunt disponibile 500 de locuri în Bucureşti, pentru persoanele cu vârste cuprinse între 16 şi 35 de ani, care vor să înveţe un limbaj de programare.

„Odată cu deschiderea școlii din București, am observat un interes care ne-a depășit așteptările, atât din partea potențialilor cursanți, care s-au înscris în număr foarte mare anul trecut, cât și a companiilor care se confruntă cu un deficit de personal specializat, lucru ce le îngreunează inclusiv ritmul de dezvoltare pe care și-l doresc. Căutăm cursanți responsabili, care să își asume parcurgerea modulelor obligatorii în vederea absolvirii”, spune Daniela Buşcan, Program Director în cadrul Academy+Plus.

Procesul de selecție pentru a ocupa unul dintre cele 500 de locuri gratuite, disponibile în București, este realizat în trei etape și presupune teste de memorie și logică, o întâlnire cu un reprezentant al școlii și un examen final după o etapă practică de 28 de zile. În prima etapă, candidații trebuie să rezolve două seturi de teste de memorie și logică, disponibile pe platforma de candidatură.

De exemplu, primul test constă în memorarea zonelor de pe ecran unde apar pătrăţele albastre şi apoi, în câteva secunde, reconsitituirea acestora. La început pare facil, dar cu cât evoluezi, cu atât testele devn mai dificile, astfel încât numai cei cu o vedere în spaţiu foarte bună şi o memorie dezvoltată vor putea rezolva aceste provocări.

Candidații care obțin un scor eligibil în prima etapă sunt invitați la „Check-in”, o discuție deschisă, de grup, în care şcoala setează aşteptările, iar candidaţii îşi expun motivaţiile. A treia etapă, „Piscina C”, este un boot-camp de 28 de zile, în care candidații vor învăța limbajul de programare C și vor susține, la finalul etapei de pregătire, un examen de admitere.

Totuşi, pentru ca un candidat care a trecut testele de selecție să devină cursant, acesta trebuie să își stabilească, împreună cu un consilier al școlii, obiectivele de învățare, pe care se angajează să le respecte prin plata unei garanții cuprinsă între 150 de euro şi 1.500 de euro. Iar la realizarea obiectivelor, adică la finalizarea studiilor, garanția va fi restituită integral absolvenților școlii. Iar pentru tinerii care nu dispun de aceşti bani a fost conceput un sistem de finanțare, de tipul creditelor pentru studii, care va putea fi restituit în 9 luni din momentul contractării.

