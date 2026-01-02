Cea mai credibilă ipoteză

Momentan, nu există elemente certe cu privire la dinamica care a provocat masacrul din barul „Le Constellation” din Crans Montana, soldat cu zeci de morți și peste o sută de răniți. Una dintre cele mai credibile ipoteze este că incendiul a fost provocat de un flashover (o inflamare generalizată), care a pornit de la artificiile atașate unor sticle de șampanie.

Între timp, Beatrice Pilloud, procurorul general al Cantonului Valais, afirmă că „nu au fost efectuate arestări și nu au fost identificați suspecți” în legătură cu tragedia.

Autoritățile au precizat că „a fost un accident”, iar provocarea intenționată a tragediei a fost exclusă în acest caz dramatic: „A existat o explozie puternică din cauza incendiului și nu invers”.

Șanse aproape imposibile de salvare

Astfel, se conturează varianta că dezastrul a fost declanșat de artificiile aflate lângă tavan și care au provocat creșterea rapidă a temperaturii.

Este faza în care un incendiu localizat se transformă brusc într-unul generalizat, într-o încăpere închisă. Aceasta se produce din cauza radiației termice intense de la fumul fierbinte acumulat la tavan, care încălzește restul materialelor până la temperatura lor de autoaprindere. Fenomenul are loc de obicei când temperaturile din stratul superior de gaze ating aproximativ 500-600 grade C.

Flashover-ul este extrem de periculos, deoarece face imposibilă evacuarea persoanelor sau salvarea bunurilor, întreaga încăpere arzând simultan.

S-a aprins totul instantaneu

În termeni tehnici, flashover-ul reprezintă trecerea aproape instantanee de la un incendiu mic la un incendiu generalizat într-un spațiu închis.

Inițial, incendiul izbucnește într-un punct precis; căldura produsă crește rapid temperatura materialelor combustibile din încăpere. Atunci când majoritatea suprafețelor și materialelor ating temperatura de autoaprindere, acestea eliberează gaze inflamabile; toate aceste gaze se aprind practic în același timp, ceea ce face ca incendiul să se extindă foarte rapid în tot spațiul.

Pericolul fenomenului

Acest fenomen poate face ca o cameră sau o încăpere să fie brusc și complet cuprinsă de flăcări în câteva secunde, făcând supraviețuirea aproape imposibilă și provocând explozii din cauza arderii violente a gazelor acumulate.

Temperatura poate ajunge la câteva sute de grade într-un timp scurt, iar flăcările se răspândesc instantaneu pe toate suprafețele combustibile. Într-o încăpere aglomerată, cu căi de evacuare limitate, așa cum pare să se fi întâmplat la Crans-Montana, oamenii rămân blocați și au foarte puțin timp la dispoziție pentru a reacționa.

Elveția în stare de șoc, 5 zile de doliu național

Imaginile video par să confirme varianta conform căreia artificiile atașate unor sticle de șampanie au declanșat incendiul devastator din localul „Le Constellation” din Crans-Montana, în urma căruia peste 40 de oameni au murit și alți 115 au fost răniți, dintre care 80 sunt în stare gravă, transmit Le Nouvelliste, Blick, postul francez BFM TV și BBC.

Le début de l incendie en Crans-Montana en Suisse c'est triste..... pic.twitter.com/So4kKQNNId — LObservateurSilencieux (@LeSilencieuxO) January 1, 2026

La câteva ore bune după tragedie, stațiunea de lux din Alpii elvețieni francofoni a rămas în stare de șoc în urma incendiului dintr-un club, incendiu care a curmat viața a aproximativ patruzeci de persoane și a rănit grav alte 115, notează Le Monde. Sunt foarte multe amănunte, din poveștile martorilor sau pozele și filmulețele apărute online, care indică o asemănare foarte mare între incendiul de la Crans Montana și cel din Colectiv.

Un român aflat lângă barul unde a avut loc explozia din stațiunea elvețiană Crans-Montana a spus că a ajutat la salvarea a zeci de oameni și că scenele de panică, cu persoane care încercau să scape din foc și fum, i-au amintit de tragedia de la Colectiv din 2015.





