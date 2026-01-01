🇨🇭 | #Vidéo du début de l#incendie au bar Le Constellation, à Crans-Montana, en #Suisse. Lincendie serait lié à des bougies étincelantes placées sur des bouteilles de #champagne. Bilan 40 morts et plus de 100 blessés 😥 pic.twitter.com/ELDnWNvh0v — Instant Actu (@Inst_Actu) January 1, 2026

Aceștia susțin că una dintre chelnerițe a pus „lumânări de ziua de naștere” peste niște sticle de șampanie, dintre care una a fost apoi ridicată.

„În câteva secunde, întregul tavan era în flăcări. Totul era făcut din lemn”, spun ei. Ei spun că flăcările „au început să se extindă foarte repede”, adăugând că „întregul tavan ardea, chiar și primul etaj ardea” în timp ce încercau să iasă afară.

Evacuarea a fost „foarte dificilă”, spun Emma și Albane, deoarece ruta de evacuare din camera în care se aflau era „îngustă”, iar scările care duceau afară erau „și mai înguste”. De altfel acest lucru se poate observa din pozele postate chiar de club, pe Tripadvisor, înainte de tragedie.

„Am avut mare noroc”, adaugă ei, spunând că erau „aproximativ 200 de oameni care încercau să iasă în 30 de secunde pe niște trepte foarte înguste”. Ei au mai spus că ușa de evacuare era „îngustă”, iar scările care duceau spre ușă „și mai înguste”.

Un alt martor, Alexis, în vârstă de optsprezece ani, spune că se afla în fața barului Le Constellation când a observat pentru prima dată incendiul „prin ușile de sticlă”. „Erau flcări uriașe care ieșeau”, a declarat el pentru postul de televiziune elvețian RTS. „Ieșeau și… de fapt, oamenii alergau prin aceste flăcări. Li se vedeau umbrele. Oamenii încercau să spargă geamul cu scaunele din bar.”

Un alt martor, Alex, în vârstă de 21 de ani, a spus că tocmai ajunsese în fața barului când primele victime ale incendiului au început să încerce să se salveze: „Am văzut pe cineva care era îmbrăcat doar în lenjerie intimă, ars”, spune Alex. Își amintește de un „miros de gaz, de plastic topit, un amestec foarte neplăcut. Și apoi au ieșit șase oameni arși.”

Alex spune că „am simțit fiori pe șira spinării când m-am gândit că era posibil să mai fie încă cincizeci de oameni prinși înăuntru”.

