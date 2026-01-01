„Am auzit bubuitura, apoi am văzut cum ieșeau oameni arși din local. Atunci am intrat și am încercat să scot fiecare persoană în parte, pentru că erau foarte mulți. Peste 80 de persoane am scos numai eu, care încă mai prezentau semne vitale, pentru că alții au murit după ce au ieșit afară din local”, a povestit George, un român stabilit în Elveția, la televiziunea Digi24, despre explozia care a avut loc la petrecerea de Revelion.

El a adăugat că locul arată ca după un bombardament: „Au intervenit foarte mulți oameni din apropiere pentru a da o mână de ajutor, cu toții fiind foarte speriați. Explozia s-a desfășurat timp de 20 de secunde aproximativ, fiind urmată de o flamă enormă. Apoi totul s-a transformat în fum”.

🚨 Un bar a explosé au milieu de la station de ski de Crans-Montana, en Suisse, faisant plusieurs morts et des dizaines de blessés.



Crans-Montana étant le Courchevel suisse, les autorités ne communiquent pas sur les enfants de millionnaires présents sur les lieux. pic.twitter.com/6XHqrKMcg0 — Lia Sagan (@liasagan) January 1, 2026

Românul a mai explicat că scenele teribile i-au amintit de dezastrul din clubul Colectiv, de pe 30 octombrie 2015: „A fost ca la Colectiv, pentru că lumea s-a călcat în picioare să poată să iasă din acel restaurant. Nu au existat uși de siguranță sau alte măsuri care să prevină oamenii, să poată să iasă la timp, iar ei s-au îmbulzit și efectiv s-au călcat în picioare. Deocamdată, oamenii răniți au fost, înțeleg, transportați la spitale din toată țara, dar și în Germania sau Austria”.

Amintim că un incendiu devastator a izbucnit în noaptea de Revelion, la Le Constellation Bar and Lounge din stațiunea montană Crans-Montana (1.500 de metri altitudine, 15.000 de locuitori), cantonul elvețian Valais, după cum au relatat Blick, 24Heures, radiodifuzorul public RTS și Neue Zürcher Zeitung. Tragedia s-a soldat cu zeci de morți și peste 100 de răniți.

Pompierii și poliția au sosit în câteva minute și se estimează că în local erau prezente aproximativ 200 de persoane, inclusiv adolescenți cu vârste între 15 și 20 de ani.

