Ce-i atrage pe rechini aproape de plajele cu turiști. Biolog marin: „Pot simți prezența câtorva picături de sânge la 5 kilometri distanță”

O româncă și o austriacă au fost ucise în urma atacului unui rechin în zona Hurghada, Egipt. Fiind o zonă turistică, evenimentul a atras temerile celor care au deja pachete turistice cumpărate.

Riscul e mult mai mare să fii lovit de mașină. Dacă facem o comparație cu câți oameni sunt la mare, câteva sute de mii, și câte incidente au loc anual, în jur de o sută, este un procent insignifiant. Răzvan Popescu Mirceni:

Biologii marini estimează că există miliarde de exemplare de rechini în apele lumii. Cu toate acestea, numărul atacurilor anuale care se soldează cu morți este doar în jur de 10. Potrivit International Shark Attack File, în 2021 au fost 137 de atacuri ale rechinilor, din care aproape jumătate au fost provocate de om. 11 persoane au murit.

Răzvan Popescu Mirceni, biolog

Cadavrele de animale și pescuitul ilegal îi pot atrage pe rechini în zona de coastă

Biologul a analizat posibilele cauze pentru care cele două femei au fost atacate în acea zonă turistică extrem de apreciată și de conaționalii noștri.

„În urmă cu o săptămână, o navă cu 15.000 de oi care plecase din Sudan spre Arabia Saudită s-a scufundat și mii de cadavre au fost împinse în apele costiere. E posibil ca acest lucru să fi atras acești sanitari, pentru că asta sunt rechinii. Să ai 15.000 de cadavre, e firesc să se aglomereze mulți prădători. Ei au un simț chimic foarte ascuțit, pot sesiza prezența câtorva picături de sânge la cinci kilometri distanță”, explică biologul.

Acești prădători marini se apropie de coastă doar în anumite condiții. „Un alt motiv poate fi pescuitul ilegal, cu nadă, care se face special pentru rechini și dacă a avut loc în zonă, pescarii respectivi au niște cârlige în care pun hălci de carne sângerândă, ca să-i atragă”, mai spune Popescu Mirceni.

Sau poate fi chiar un motiv mai banal: „În principiu, poate fi suspectată absolut orice cauză, inclusiv că o femeie e în perioada ciclului menstrual”.

Zgomotul și înotul agitat

Dar nu doar sângele îi face pe acești prădători marini să se apropie. „Pe ei îi atrage și mișcarea apei, zgomotul produs de înot. Dacă înoți agitat, poate să existe un atac chiar surpriză”.

Cei care își doresc să fie în siguranță când înoată, mai ales dacă o fac de pe un vapor în larg, trebuie să fie atenți și dacă au cea mai mică rană. „Mai bine nu intri în apă dacă ai orice leziune, chiar dacă te-ai rănit doar cu cuțitul la un deget”, spune biologul.

Nu se apropie de plaje, nu atacă pe sub apă

Răzvan Popescu Mirceni spune că trebuie făcută o distincție și între speciile de rechini, fiindcă nu toți atacă și cu atât mai mult, acești pești nu se aventurează în apropierea plajelor. „În zona plajelor, nu există un risc cu adevărat ridicat. În principiu, sunt prădători în zona de larg, deci în zona de mare deschisă. Marele alb ajunge la anumite zone de plajă prin Africa de Sud, dar este strict conjunctural, sunt zone de curenți care grupează în bazinele respective fie diverse cadavre ale unor pești sau cetacee – balenele mai și mor! – și sunt inevitabil și rechini care se hrănesc din carcasele lor”.

Atacurile de tipul celor văzute în cunoscuta serie „Fălci” sunt doar pentru filme, spune specialistul.

„Când stai în apă până la brâu, sigur vezi înotătoarea dorsală la suprafață, nu are cum să vină pe sub apă să te apuce de picior. Omul și alte categorii de prăzi sunt cele mai expuse în zona de suprafață. Rechinii atacă mai rar și mai greu dacă sunt direct pe fundul apei și atacă mult mai rar, ba chiar deloc, dacă omul este în apropierea unui recif, decât în marea deschisă”, mai spune biologul.

Turiști care înoată cu rechinii

În zona respectivă din Egipt sunt oferite și pachete turistice de scufundări. „Am amici care practică scufundarea și se duc inclusiv în zone cu rechini, intenționat, să vadă rechini sub apă, fiind scafandri. În mod normal, oamenii care fac asta știu cum s-o facă astfel ca riscul să fie minim, că nu e niciodată zero. Când ai un rechin lângă tine de la 4 metri în sus, niciodată nu e risc zero, dar sunt riscuri minime”, mai spune specialistul.

Mulți turiști au replicat pe grupurile de Facebook că nimeni nu le-a spus despre existența rechinilor în ape. Biologul explică faptul că rechinii sunt animale extrem de răspândite, aproape că se subînțelege că se găsesc în apele mărilor și oceanelor, inclusiv în Mediterana.

„Dacă te atacă, nu mai ai nicio șansă”

„Marele alb, de pildă, are o distribuție foarte mare, prezența lui a fost semnalată în toată banda de latitudine de la 35 de grade nord și sud”.

Cu excepția Mării Negre, și în Mediterana avem marele alb, doar că prezența e mai redusă. În Marea Neagră avem o salinitate foarte scăzută și sunt mulți alți factori care-l împiedică să intre aici. În rest, e prezent în toate bazinele maritime. Răzvan Popescu Mirceni, biolog marin:

În ciuda faptului că sunt foarte rare, atacurile sperie prin violența lor și vin și pe fondul unei frici ancestrale față de prădători. „Există această frenezie a atacului, nu mai țin cont de nimic în jur și mușcă ce prind. Dacă te atacă, nu ai nicio șansă. În apă ești în mediul lui”.

