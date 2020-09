Ce înseamnă creșterea pensiilor cu 40% în loc de 14%: 41 de miliarde de lei cheltuieli suplimentare în doi ani. ”Lucrurile sunt foarte periculoase. Trăim pe datorie”

Majorarea pensiilor cu 40% în loc de 14%, cât este prevăzut în prezent, înseamnă o gaură suplimentară în bugetul din 2020 și 2021, spun economiștii.

Aceștia avertizează că leul s-ar putea deprecia, iar starea economiei s-ar putea înrăutați rapid – înaintează chiar comparații cu situația Greciei de acum câțiva ani.

Vom ajunge la mâna FMI

Ionuț Dumitru, economist-șef al Raiffeisen Bank și fost președinte al Consiliului Fiscal, a declarat la Digi 24 că impactul va fi de 11 miliarde de lei în acest an și de 30 de miliarde anul viitor.

Potrivit lui Ionuț Dumitru, numai din majorarea pensiilor va exista anul viitor un impact de 2,8% din Produsul Intern Brut (PIB).

Acesta lucru ar duce la un deficit bugetar de 10-11% din PIB, ceea ce, mai departe, ar trimite România la un împrumut de la Fondul Internațional Internațional (FMI), a mai spus Dumitru.

România are deja un deficit estimat la 8,6% în acest an, iar țara noastră trebuie să revină în anii următori sub nivelul de 3%, prevăzut în tratatele europene.

”Nimeni nu va împrumuta România pentru salarii și pensii”

Consultantul fiscal Emilian Duca spune că ”nimeni nu va împrumuta România ca să plătească pensii și salarii”.

Emilian Duca

”După pensii vor urma dublarea alocațiilor, creșterea venitului minim, a ajutoarelor sociale. Asistăm la o luptă surdă, care va dura până pe 6 decembrie, ora 22. Din punct de vedere economic este catastrofal”, a spus Duca.

Data de 6 decembrie este cea stabilită pentru alegerile parlamentare.

”Nu este decât o luptă politică. Povestea nu s-a terminat, atât președintele, cât și Guvernul putând să atace modificarea la Curtea Constituțională. În mod normal, dacă aveam o Curte Constituțională funcțională n-ar fi trebuit să avem astfel de legi fără sursă de finanțare”, a punctat acesta.

”Pe urmele Greciei”

Un alt consultant fiscal, Adrian Bența, compară situația României cu cea a Greciei. Acesta spune că nu creșterea pensiilor în sine este problema, ci finanțarea lor. ”Când trăiești pe datorie, nu îți permiți”, spune acesta.

Adrian Bența

”Lucrurile sunt foarte periculoase pentru economie, pur și simplu trăim pe datorie. După majorarea cu 14% a pensiilor, făcută deja de Guvern, nu pensionarii erau cea mai vulnerabilă categorie socială din România, ci cei peste 500.000 de șomeri, care au indemnizații de 400-500 de lei, stabilite la nivelul anilor 2009-2010. Dacă majorarea era bună o vedeam în țări ca Germania sau în state vecine, precum Bulgaria și Ungaria. Poate aș fi zis că merită dacă România avea o producție proprie. Dar noi cumpărăm aproape tot din importuri. Ar trebui interzise astfel de măsuri în anii electorali”, a conchis Bența.

Modificarea va fi atacată la CCR

Camera Deputaţilor şi Senatul au adoptat marți în plenul reunit modificarea rectificării bugetare, iar forma finală prevede un amendament PSD ce stipulează majorarea pensiilor cu 40%.

Florin Roman, liderul deputaților PNL, a anunțat că măsura va fi atacată la Curtea Constituțională.

