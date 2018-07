Astfel, ministrul Teodorovici îi tratează arogant pe românii care îl critică pe Facebook, spunându-le că ar trebui să se încline în faţa sa, iar pe alţii i-a jignit cu formulări precum „fripturist” sau „papiţoi”, dar punctul culminant a fost atins atunci când i-a scris unui user acest mesaj:

Printre altele, ministrul a fost întrebat de cetăţeni ce datorie are la stat şi când o plăteşte. Acesta le-a răspuns imediat:

„Nu vă luaţi după toţi idioţii! Nu am nicio datorie la stat!” „Nu am nicio datorie la stat, nu am obţinut vreo diplomă în mod nejustificat şi nu datorez nimănui nimic! Sunt cel puţin la fel de integru ca şi dvs. şi toţi oamenii de bine, cel puţin!”, a spus Teodorovici.