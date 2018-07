“Ar fi corect, legal şi moral din partea domnului preşedinte să facă plata acelei sume imediat către statul român. (…) Suma oricum se va plăti în momentul în care instanţa de la Hunedoara va decide, în acele dosare pe rol, dacă cel care a revendicat are sau nu are dreptul la o parte din acel imobil. Dacă are, va primi şi el o sumă, dacă nu are, înseamnă că statul român va rămâne cu întreaga sumă. Dar oricum, suma aceea trebuie dată către statul român, aici nu este niciun fel de dubiu, şi cred că domnul preşedinte ar trebui să fie un exemplu pentru toţi românii şi să facă plata imediat către statul român a sumei de 1,2 milioane lei”, a spus Teodorovici, potrivit Agerpres.ro.

Ministrul Finanţelor consideră că preşedintele Iohannis nu ar mai trebui să aştepte decizia instanţei în privinţa respectivului imobil din Sibiu, ci să fie un model pentru populaţie şi să achite suma rezultată din chirii.

“Domnul preşedinte suma o are clară, pentru că pentru suma respectivă a plătit impozit, şi fiecare zi de întârziere de neplată a acelei sume va atrage după sine şi plată de dobânzi, pentru că şi astăzi domnul preşedinte beneficiază de acea sumă, o foloseşte. Dacă a cheltuit-o, trebuie să o dea înapoi, că a cheltuit nu este treaba noastră ca stat. Statul are nevoie de fiecare ban în parte pentru a-l folosi în interesul comunităţilor. Suma aceea, dânsul ştie foarte bine că trebuie să o plătească”, a adăugat Teodorovici.

Întrebat dacă o astfel de situaţie nu ar fi unică pentru România, ministrul a răspuns că preşedintele ţării ar trebui să fie un exemplu, mai ales că, spune Teodorovici, ar fi folosit acei bani pentru a se “îmbogăţi nejust”.

“De asta este şi preşedintele României, pentru că este unic în România, presupun, de asta a fost ales de populaţie, să fie un exemplu pentru noi toţi. Tocmai de asta ar fi bine să fie dânsul o pildă de urmat în lucrurile bune şi e bine să facă o astfel de plată. Eu, dacă aş fi în poziţia domniei sale, asta aş face, pentru că în perioada 2001-2015 te-ai folosit de nişte bani, banii aceia te-ai îndestulat cu ei, te-ai îmbogăţit nejust”, a mai spus Teodorovici.

Ministrul Finanţelor Publice a precizat că, în chestiunea recuperării sumei de 1.278.856 lei de la familia Iohannis, reprezentând chiriile încasate în perioada 2001-2015, nu acţionează la comanda cuiva şi că, odată finalizate verificările ANAF în acest caz, datele vor fi făcute publice.

Liderul PSD Liviu Dragnea i-a cerut, joi, lui Eugen Teodorovici și șefului ANAF să recupereze sutele de mii de euro de la șeful statului.

Teodorovici a anunțat imediat că ANAF va recupera suma încasată drept chirie de președintele Klaus Iohannis, după ce a pierdut procesul în instanță.

”Îl întreb şi acum pe domnul Mişa, care este preşedintele ANAF, dacă această instituţie, precum şi onor Ministerul Finanţelor, condus de dl Teodorovici, au de gând să recupereze sutele de mii de euro de la domnul preşedinte Iohannis. Îi întreb acum dacă au de gând, dacă au atât de mulţi bani la buget şi nu au nevoie de ei, poate dăm drumul la o amnistie fiscală dacă au atât de mulţi bani şi nu mai au loc în cuferele de la Trezorerie. Îi întreb şi eu, nu vreau să îi întreb la telefon, îi întreb public pentru că este o întrebare pusă de multe ori în studiourile de televiziune, o întrebare legitimă, la care văd că nu răspunde nimeni”, a spus Dragnea, joi, la Parlament.