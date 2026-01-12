Noaptea de luni spre marți, cea mai geroasă

Cea mai rece noapte din acest interval va fi noaptea de luni spre marți, când, la nivel național, temperaturile vor fi cuprinse între minus 20 și minus 9 grade Celsius. Potrivit directorului ANM, în Capitală temperaturile ar putea să scad până la minus 14 grade Celsius.

„Ne așteptăm la temperaturi negative în toată țara. De altfel, avertizarea meteorologică este valabilă până marți dimineață, la ora 10:00, astfel încât minimele în întreaga țară vor fi spre minus 15, minus 6 grade și este posibil ca noaptea de luni spre mari să fie cea mai rece din acest episod, pentru că așteptăm valori de până la minus 19, minus 20 de grade în depresiuni.

În zonele centrale, nordice, inclusiv în Capitală, este posibil să înregistrăm o minimă spre minus 14 -15 grade Celsius”, a declarat Elena Mateescu la Digi24.

Ger, polei și ninsori în aproape toată țara, până marți dimineață

Până marți, 13 ianuarie, la ora 10.00, este în vigoare o informare meteorologică de vreme deosebit de rece, ger îndeosebi în timpul nopților și dimineților, ninsori și local strat de zăpadă, intensificări ale vântului. Astfel, sâmbătă, vremea va fi deosebit de rece în jumătatea de nord a țării, unde vor fi temperaturi maxime preponderent negative cuprinse între -9 și 0 grade, iar în nordul Moldovei gerul va persista și vor fi valori termice în jurul a -10 grade.

Vremea va deveni deosebit de rece în toate regiunile, local geroasă îndeosebi în timpul nopților și dimineților în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova, precum și la munte și pe arii restrânse în rest. Vor fi temperaturi maxime în general între -11 și 0 grade, cu ger persistent și ziua, izolat în nord și centru, iar temperaturile minime se vor situa între -15 și -6 grade.

Potrivit ANM, până pe 15 ianuarie vremea va continua să fie deosebit de rece în nordul, centrul și estul teritoriului, geroasă în timpul nopților și dimineților.

Temperaturi de -15 grade Celsius în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și la munte

Până luni, la ora 10.00, este valabil un cod galben de temperaturi scăzute și ger în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și la munte.

Harta județelor afectate de codul galben de ger. Sursa foto: ANM

În intervalul menționat în Banat, Crișana, Maramureș, Transilvania, Moldova și la munte vremea va deveni deosebit de rece, local geroasă îndeosebi în timpul nopților și dimineților. Vor fi temperaturi maxime ce se vor încadra între -10 și -2 grade, cu ger persistent și peste zi, izolat în nord și centru, iar temperaturile minime se vor situa între -15 și -6 grade.

Ieri, Mihai Huștiu, meteorolog ANM, a avertizat că pentru zilele de miercuri și joi, poleiul va reprezenta principalul fenomen periculos în sud-vestul României, pe fondul unei tendințe de încălzire.

