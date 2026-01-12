Cum va fi vremea în Banat, în perioada 12-25 ianuarie 2026

Vremea va fi foarte rece la începutul intervalului, cu maxime care, în prima zi, vor ajunge la aproximativ -6 grade Celsius. Gerul se va accentua în noaptea de luni spre marți (12/13 ianuarie), când temperaturile minime vor coborî, în medie, până la -10 grade.

Începând de marți, 13 ianuarie, temperaturile vor începe să crească treptat. Pentru perioada 14–25 ianuarie, prognoza indică valori maxime cuprinse, în general, între 4 și 6 grade, iar minimele se vor situa între -2 și 0 grade, cu o posibilă răcire ușoară după data de 22 ianuarie.

În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor fi prezente în intervalul 12–15 ianuarie, cele mai extinse și mai consistente fiind așteptate marți, 13 ianuarie. Episoade cu precipitații sunt posibile și după 19 ianuarie, cu o probabilitate mai mare în jurul datei de 23 ianuarie.

Cum va fi vremea în Crișana, în perioada 12-25 ianuarie 2026

Vremea va fi extrem de rece la începutul intervalului, cu temperaturi maxime care, în prima zi, vor ajunge în jurul valorii de -8 grade Celsius. Gerul va fi prezent pe arii extinse în noaptea de luni spre marți (12/13 ianuarie), când temperaturile minime vor coborî, în medie, până la -12 grade.

Începând de marți, 13 ianuarie, se va simți o încălzire treptată a vremii. Temperaturile maxime vor crește la aproximativ -2 grade, iar în zilele de 14 și 15 ianuarie sunt așteptate valori pozitive, de 2–3 grade. Pentru perioada 16–25 ianuarie, prognoza indică maxime cuprinse între 4 și 6 grade Celsius.

Creșterea temperaturilor va fi vizibilă și pe timpul nopții. Minimele vor urca până la 1–2 grade în jurul datei de 15 ianuarie, după care vor scădea din nou, ajungând la valori cuprinse între -4 și -2 grade, cu o tendință de răcire accentuată după 23 ianuarie.

În ceea ce privește precipitațiile, acestea sunt așteptate în intervalul 12–15 ianuarie, cele mai extinse fiind prognozate marți, 13 ianuarie, când pot fi moderate cantitativ. Episoade de precipitații sunt posibile și după 19 ianuarie, cu o probabilitate mai mare în jurul datei de 23 ianuarie.

Cum va fi vremea în Transilvania, în perioada 12-25 ianuarie 2026

Vremea va fi foarte rece la începutul intervalului, cu temperaturi maxime de aproximativ -7 grade Celsius în zilele de 12 și 13 ianuarie. Gerul va fi prezent pe arii extinse în noaptea de luni spre marți (12/13 ianuarie), când temperaturile minime vor coborî, în medie, până la -15 grade. În acest interval, toată România se află sub un cod galben de ger.

O nouă noapte rece este așteptată miercuri, mai ales în estul regiunii, unde minimele vor ajunge la valori de aproximativ -8 grade.

Începând de miercuri, 14 ianuarie, vremea va intra într-un proces de încălzire, mai ales în zonele de deal și de munte. Temperaturile maxime vor urca până la 0 grade, iar în perioada 15–25 ianuarie sunt estimate valori diurne cuprinse, în medie, între 0 și 2 grade Celsius. Nopțile vor deveni mai blânde. Minimele vor ajunge în jurul valorii de 0 grade în data de 15 ianuarie, însă ulterior vor varia de la o zi la alta, situându-se, în general, între -8 și -4 grade, cu o tendință de răcire după 22 ianuarie.

Precipitații sunt prognozate în intervalul 12–15 ianuarie, cele mai extinse fiind așteptate marți, 13 ianuarie. În a doua parte a lunii ianuarie pot apărea episoade izolate de precipitații, însă probabilitatea rămâne relativ scăzută.

Cum va fi vreme în Maramureș, în perioada 12-25 ianuarie 2026

Vremea va fi foarte rece la începutul intervalului, cu temperaturi maxime de aproximativ -6 grade Celsius în primele două zile, 12 și 13 ianuarie. Gerul se va face simțit în noaptea de luni spre marți (12/13 ianuarie), când temperaturile minime vor coborî, în medie, până la -14 grade. O nouă noapte rece este posibilă și miercuri, când minimele ar putea ajunge la aproximativ -8 grade.

Începând de miercuri, 14 ianuarie, vremea va intra într-un proces de încălzire. Temperaturile maxime vor urca până la -1 grad, iar în perioada 15–25 ianuarie sunt estimate valori diurne cuprinse, în medie, între 2 și 3 grade Celsius. Încălzirea se va resimți și pe timpul nopților. Minimele vor ajunge în jurul valorii de 0 grade în zilele de 15 și 16 ianuarie, după care vor scădea din nou, situându-se, în general, între -6 și -4 grade, cu o tendință de răcire după 22 ianuarie.

Precipitații sunt așteptate temporar în intervalul 12–15 ianuarie. De asemenea, pot apărea episoade izolate de precipitații și în a doua parte a lunii ianuarie, însă probabilitatea rămâne redusă.

Cum va fi vremea în Moldova, în perioada 12-25 ianuarie 2026

Până la data de 15 ianuarie, vremea va rămâne rece, iar pe timpul nopților se va înregistra ger pe alocuri. Temperaturile maxime vor avea o medie regională cuprinsă între -3 și -2 grade Celsius, în timp ce minimele vor coborî, în general, la valori de -10…-8 grade.

În intervalul 16–25 ianuarie, temperaturile vor crește ușor. Maximele se vor apropia de 0 grade, iar minimele nocturne vor avea, în medie, valori cuprinse între -8 și -4 grade.

Precipitații slabe sunt posibile temporar, în perioada 12–15 ianuarie, pe arii restrânse. În restul intervalului, șansele de apariție a precipitațiilor vor fi reduse.

Cum va fi vremea în Dobrogea, în perioada 12-25 ianuarie 2026

Primele zile ale intervalului vor aduce o vreme rece, cu nopți geroase izolat. Până la 15 ianuarie, temperaturile maxime vor avea o medie regională cuprinsă între -2 și 0 grade Celsius, iar minimele nocturne vor scădea, în general, la valori de -8…-6 grade.

După 16 ianuarie, regimul termic va intra pe un trend de încălzire. În perioada 16–25 ianuarie, maximele diurne vor ajunge la valori cuprinse între 2 și 5 grade, iar temperaturile minime se vor situa în jurul valorii de -2 grade.

În ceea ce privește precipitațiile, acestea vor apărea temporar și pe arii restrânse, sub formă de episoade slabe. După 23 ianuarie, există posibilitatea unui interval cu precipitații pe arii mai extinse.

Cum va fi vremea în Muntenia, în perioada 12-25 ianuarie 2026

Debutul intervalului va aduce o vreme rece, cu maxime de aproximativ -3 grade Celsius în zilele de 12 și 13 ianuarie. Gerul se va resimți pe arii extinse în noaptea de luni spre marți (12/13 ianuarie), când temperaturile minime vor coborî, în medie, până la -12 grade. Izolat, temperaturi foarte scăzute sunt posibile și în noaptea de miercuri, cu valori în jur de -7 grade.

Începând de miercuri, 14 ianuarie, vremea va intra într-un proces de încălzire, mai ales în zonele de deal și de munte. Temperaturile maxime vor urca spre 0 grade, iar în perioada 15–25 ianuarie sunt estimate valori diurne cuprinse, în medie, între -1 și 3 grade. Și pe timpul nopților se va observa o tendință de creștere a temperaturilor. Minimele vor ajunge în jurul valorii de -2 grade în intervalul 17–20 ianuarie, după care sunt așteptate din nou scăderi ușoare, până la o medie regională de -5 grade, spre finalul perioadei analizate.

Precipitații locale sunt prognozate pe parcursul zilei de marți, 13 ianuarie. Episoade izolate de precipitații pot apărea și în a doua parte a lunii ianuarie, însă probabilitatea acestora rămâne redusă.

În București, urmează trei zile de ger și temperaturi de până la minus 13 grade Celsius. Meteorologii ANM au anunțat polei și strat de zăpadă până la 15 centimetri.

Cum va fi vremea în Oltenia, în perioada 12-25 ianuarie 2026

Primele zile ale intervalului vor fi marcate de o vreme rece, cu temperaturi maxime de aproximativ -2 grade Celsius în datele de 12 și 13 ianuarie. Gerul va cuprinde aproape întreaga regiune în noaptea de luni spre marți (12/13 ianuarie), când minimele vor coborî, în medie, până la -11 grade.

Începând cu 14 ianuarie, vremea va intra într-un proces de încălzire, mai accentuat în zonele de deal și de munte. În intervalul 14–16 ianuarie, maximele vor ajunge la valori cuprinse între 3 și 5 grade, urmând ca ulterior temperaturile diurne să se stabilizeze în jurul valorii de 2 grade. Pe timpul nopților, temperaturile vor rămâne negative, însă mai ridicate decât la începutul intervalului. Pentru perioada 14–25 ianuarie, media regională a temperaturilor minime va fi cuprinsă între -5 și -2 grade.

Precipitații sunt așteptate pe arii relativ extinse pe parcursul zilei de marți, 13 ianuarie. De asemenea, episoade cu precipitații pot apărea și după data de 19 ianuarie.

Cum va fi vremea la munte, în perioada 12-25 ianuarie 2026

Intervalul debutează cu o vreme extrem de rece, cu ger atât pe timpul zilei, cât și pe timpul nopții. Temperaturile maxime se vor situa în jurul valorii de -12 grade Celsius, iar minimele vor coborî, în medie, până la -16 grade, la nivelul întregii zone montane.

Începând cu 14 ianuarie, temperaturile vor crește semnificativ. Maximele zilnice vor ajunge în jurul valorii de 0 grade, însă după 23 ianuarie este posibilă o nouă scădere a regimului termic. Și pe timpul nopților se va resimți o încălzire. Temperaturile minime vor avea, în medie, valori cuprinse între -6 și -4 grade în zona montană, urmând ca spre finalul intervalului analizat să scadă din nou, până la aproximativ -8 grade.

Precipitații sunt așteptate în perioada 12–15 ianuarie, cele mai extinse și mai consistente fiind prognozate pentru ziua de marți, 13 ianuarie. Cantități mai însemnate de precipitații sunt posibile în special în Carpații Occidentali și în vestul Carpaților Meridionali. Episoade izolate de precipitații pot apărea și după 19 ianuarie.

Acuzațiile că Radu Marinescu a plagiat au venit înaintea numirilor șefilor DNA și DIICOT, spune PSD. Atac la Emilia Șercan: „Și-a plagiat propria lucrare de licență"

Alte știri

O româncă din Italia a rămas fără loc de muncă după ce a stat un an să-și îngrijească fiul bolnav de leucemie
Știri România 16:40
O româncă din Italia a rămas fără loc de muncă după ce a stat un an să-și îngrijească fiul bolnav de leucemie
Oamenii din Brașov au stat la coadă ca să își plătească taxele și impozitele pentru 2026
Știri România 16:37
Oamenii din Brașov au stat la coadă ca să își plătească taxele și impozitele pentru 2026
Monden

Prințul Harry și Meghan Markle, căsnicie pe muchie de cuțit. Divorțul ar putea fi iminent
Stiri Mondene 16:06
Prințul Harry și Meghan Markle, căsnicie pe muchie de cuțit. Divorțul ar putea fi iminent
Cum au fost surprinși Marina Almășan și Sorin Mărcuș la munte. Au patinat, au băut vin fiert și au stat în casa lui din Brașov
Stiri Mondene 16:04
Cum au fost surprinși Marina Almășan și Sorin Mărcuș la munte. Au patinat, au băut vin fiert și au stat în casa lui din Brașov
Politic

Răspunsul lui Radu Marinescu, întrebat ce face dacă Ilie Bolojan îi cere demisia de la Ministerul Justiției după acuzațiile de plagiat
Politică 15:36
Răspunsul lui Radu Marinescu, întrebat ce face dacă Ilie Bolojan îi cere demisia de la Ministerul Justiției după acuzațiile de plagiat
Acuzațiile că Radu Marinescu a plagiat au venit înaintea numirilor șefilor DNA și DIICOT, spune PSD. Atac la Emilia Șercan: „Și-a plagiat propria lucrare de licență"
Politică 15:24
Acuzațiile că Radu Marinescu a plagiat au venit înaintea numirilor șefilor DNA și DIICOT, spune PSD. Atac la Emilia Șercan: „Și-a plagiat propria lucrare de licență"
