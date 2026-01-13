Cum va fi vremea în săptămâna 12-18 ianuarie 2026

Valorile termice vor fi mai coborâte decât cele specifice pentru această săptămână în cea mai mare parte a țării, dar cu o abatere termică negativă mai accentuată în extremitatea de nord-est, est și sud-est a țării.

Regimul pluviometric va fi deficitar în regiunile vestice și sud-vestice, iar în rest va fi, în general, apropiat de cel normal pentru acest interval.

Cum va fi vremea în săptămâna 19-25 ianuarie 2026

Temperaturile medii vor fi mai coborâte decât cele normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, dar mai ales în regiunile nord-estice.

Cantitățile de precipitații vor fi deficitare în regiunile vestice, nordice și centrale, iar în rest vor fi, în general, apropiate de cele normale.

Cum va fi vremea în săptămâna 26 ianuarie – 1 februarie 2026

Temperatura medie a aerului va avea valori mai coborâte decât cele normale pentru acest interval în toate regiunile, dar mai ales în cele nord-estice.

Regimul pluviometric se va situa în jurul celui normal pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării.

Cum va fi vremea în săptămâna 2-8 februarie 2026

Mediile valorilor termice se vor situa ușor sub cele specifice pentru această săptămână pe întregul teritoriu al României.

Cantitățile de precipitații estimate pentru acest interval vor fi ușor deficitare în regiunile nord-vestice, iar în rest vor fi apropiate de cele normale.



