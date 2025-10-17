Două etaje ale blocului din Rahova au fost distruse

Explozia care a avut loc vineri dimineața, într-un bloc din Rahova a șocat întreaga țară. Două etaje ale unui bloc au fost complet distruse în urma deflagrației, iar pereții exteriori ai imobilului s-au făcut bucăți și au căzut în parcare.

Potrivit celor mai recent informații, trei persoane au murit și alte 11 au fost rănite. USISU Ciolpani a anunțat faptul că una dintre persoane a fost descoperită decedată sub dărâmături

Primele imagini din blocul în care s-a produs explozia de vineri arată distrugeri masive într-unul dintre apartamentele graf afectate. În filmarea surprinsă din dronă se vede cum tavanul apartamentului s-a prăbușit complet, iar pereții exterior au fost distruși, bucățile de beton fiind aruncate în parcare.

Care este cel mai mare pericol după explozia devastatoare din București

Cel puțin două etaje au fost complet distruse, însă experții atrag atenția asupra faptului că pericolele încă există. Cele două etaje aflate deasupra apartamentelor s-ar putea prăbuși, având în vedere distrugerile din acea zonă.

„În momentul în care deasupra mai sunt încă două etaje și în partea de jos aproape că nu mai există structură, cel puțin în zona aceea e pericol de colaps și poate exista riscul ca ele să se prăbușească.

Din șocul acela, pentru că e o forță inerțială acolo, nu este o forță gravitațională care apasă pe ceva, sigur vor putea fi afectate și părți care acum arată bine, dar în timp pot avea probleme.

Acest lucru îl poate stabili doar o expertiză de structură a unui inginer. Trebuie să fie evacuați cel puțin locuitorii de la etajele superioare, aflate peste apartamentul în care s-a produs explozia.

În urma expertizei de structură se pot constata toate pagubele, acestea vor stabili exact cum a fost afectat blocul la parter și la fiecare etaj”, a explicat arhitectul Marian Moiceanu, profesor la Universitatea de Arhitectură și Urbanism din București.

Ce alte probleme pot exista în blocul în Sectorul 5 după explozie

Dincolo de pericolul prăbușirii ultimelor două etaje ale blocului din Rahova în care a avut loc explozia, mai există și alte riscuri în clădirea în care s-a produs deflagrației. În urma exploziei, structura de gaze ș instalația de electricitate pot fi avariate, însă acest aspect va fi stabilit odată ce se efectuează verificările la structura de rezistență.

„Dincolo de tot ceea ce înseamnă structură, mai există un pericol: instalațiile de gaz sau electricitate să cedeze sau să se rupă ca urmare a faptului că au fost avariate.

Acestea, la rândul lor, pot crea probleme după astfel de momente în care structurile de rezistență ale imobilelor au fost afectate”, a mai explicat arhitectul Marian Moiceanu, pentru Libertatea.ro.

Ce spune Raed Arafat despre explozia din Rahova

În urma exploziei, mai multe apartamente au fost distruse complet, iar bucăți din fațada clădirii s-au prăbușit în parcarea de lângă bloc. Șeful DSU a ajuns la fața locului și a făcut apel la toți oamenii să nu se întoarcă sau în perimetrul izolat.

„Blocul este cu risc de colaps, motiv pentru care a fost evacuat total. Zona din jur a fost evacuată sau accesul pe strada respectivă a fost limitat.

Cei de la Institutul de Stat în Construcții (ISC) deja au dat primul verdict că blocul este cu risc de colaps, motiv pentru care este evacuat total de pompieri. Zona din jur a fost evacuată sau accesul pe strada respectivă a fost limitat. Nu se va putea intra în bloc, fiind considerat foarte periculos. Este decizia experților”, a explicat Raed Arafat.

Măsurile luate de Primăria Capitalei imediat după explozia din Rahova

Suflul exploziei a fost atât de puternic, în cât a distrus mai multe apartamente din bloc, dar și din vecinătate.

„Primăria Capitalei, alături de Primăria Sectorului 5, au fost de la începutul acestei tragedii la faţa locului. Putem asigura că toţi cei afectaţi vor avea unde locui în această seară şi în perioada următoare.

Primăria Capitalei va convoca o şedinţă de Consiliu General de urgenţă pentru ora 14 pentru a adopta acele modificări şi reglementări ca să putem pune la dispoziţie orice au nevoie aceste familii. Şina de tramvai şi tensiunea, dezafectată pentru a face loc utilajelor de intervenţie. Suntem alături de ISC pentru a pune în siguranţă imobilul”, a anunțat Stelian Bujduveanu.

Momentul în care a explodat blocul din București a fost surprins de o cameră de supraveghere dintr-un magazin din Rahova
Știri România 13:09
Momentul în care a explodat blocul din București a fost surprins de o cameră de supraveghere dintr-un magazin din Rahova
Primele imagini din blocul din Rahova unde s-a produs explozia. Arafat: Imobilul riscă să se prăbușească
Știri România 11:55
Primele imagini din blocul din Rahova unde s-a produs explozia. Arafat: Imobilul riscă să se prăbușească
Reacția lui Smiley după ce un concurent de la Vocea României 2025 va uimi cu talentul lui: „Ești o voce senzațională, România trebuie să o audă”
Stiri Mondene 12:47
Reacția lui Smiley după ce un concurent de la Vocea României 2025 va uimi cu talentul lui: „Ești o voce senzațională, România trebuie să o audă”
Alexandra Stan, declarații cutremurătoare la 12 ani după ce a fost bătută de fostul manager: „Aveam un profil de victimă, victima caută agresor”
Stiri Mondene 12:20
Alexandra Stan, declarații cutremurătoare la 12 ani după ce a fost bătută de fostul manager: „Aveam un profil de victimă, victima caută agresor”
Răspunsul purtătoarei de cuvânt a Guvernului la întrebarea privind majorarea salariului minim. PSD o contrazice
Politică 16 oct.
Răspunsul purtătoarei de cuvânt a Guvernului la întrebarea privind majorarea salariului minim. PSD o contrazice
Emanuel Ungureanu (USR) a depus o nouă plângere penală, acum pentru neorganizarea alegerilor din București. Partidul lui Dominic Fritz se dezice de el. Ce spune Guvernul
Politică 15 oct.
Emanuel Ungureanu (USR) a depus o nouă plângere penală, acum pentru neorganizarea alegerilor din București. Partidul lui Dominic Fritz se dezice de el. Ce spune Guvernul
