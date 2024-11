Miile și miile de angajați care lucrează în aceste uzine manevrează utilaje masive și reprezintă tabloul în care se conturează cele mai mari fabrici din lume și care fac economia mondială să funcționeze.

De regulă, cu cât o fabrică este mai mare, cu atât eficiența acesteia este mai ridicată. Iată mai jos o listă cu șapte dintre cele mai mari fabrici din lume, uzine unde se fabrică avioane, mașini, baterii sau lenjerie, fiecare dintre ele cât un mic oraș industrial.

Giganți ai industriei mondiale precum Toyota, Volkswagen, Walmart, FedEx, Amazon sau Boeing dețin uzine uriașe pentru a putea satisface volumele mari.

În acesti articol îți prezentăm câteva dintre cele mai mari fabrici din lume unde se fabrică avioane, mașini, baterii, etc., câteva dintre acestea având dimensiunea, populația și serviciile specifice unui mic oraș industrial. Următoarele sunt cele mai mari fabrici din lume după zonă.

Uzina Volkswagen din Wolfsburg (Germania) – 6,5 milioane m²

Inaugurată în anul 1945, fabrica Volkswagen din Wolfsburg este cea mai mare fabrică producătoare de mașini din lume. Aceasta se întinde pe 6,5 milioane de metri pătrați, fiind atât de mare încât în interiorul său ar intra trei Principate Monaco, scrie PopularMechanics.com! Fabrica are o rată de producție de circa 3.800 de mașini Volkswagen pe zi, ceea ce înseamnă aproximativ 815.000 de unități pe an. Aici există patru linii de producție unde sunt asamblate modelele Golf, Touran și Tiguan.

Fabrica Hyundai din Ulsan (Coreea de Sud) – 5,4 milioane m²

Fabrica a început producția în 1968, însă în 2010 a fost recosntruită de la zero și în prezent numără peste 38.000 de muncitori. Aceștia lucrează în trei schimburi, iar unii dintre ei dorm în camere amenajate în incinta fabricii. Aici sunt produse 14 modele din gama Hyundai, sit-ul fiind capabil să livreze un automobil o dată la fiecare 12 secunde! De asemenea, tot aici sunt produse motoare și cutii de viteză și are propria stație de tratare a apelor reziduale și propriul debarcader pentru vapoarele de marfă.

Gigafabrica Tesla din Sparks (Nevada, SUA) – 1,5 milioane m²

Producătorul american de vehicule electrice se laudă de ceva timp cu o instalație de producție de aproape un milion de metri pătrați în Fremont (California), însă un nou „Gigafactory” a fost inaugurat în ianuarie 2017 în Sparks (Nevada), unde produce baterii litiu-ion și componente pentru automobilele cu emisii zero. În primul an fabrica se întindea pe 1,5 milioane de metri pătrați și, în colaborare cu Panasonic, și-a propus să obțină energie netă zero pe măsură ce continuă să automatizeze procesul de fabricare al bateriilor, mai notează sursa citată.

Fabrica Boeing din Everett (Washington, SUA) – 398.000 m²

Dacă ți-ai propus să construiești avioane este clar că ai nevoie de foarte mult spațiu. Ei bine, construită în 1966, fabrica deținută de gigantul Boeing în Everett (Washington) este cea mai mare fabrică din lume ca volum (13,3 milioane de metri cubi). Aceasta se întinde pe o suprafață de aproape 398.000 de metri pătrați. Aici sunt construite modelele 747, 767, 777 și 787 și, în afară de producția de avioane, această uzină include un muzeu, un teatru, 19 restaurante și magazine, aproape 4 kilometri de tunele pietonale construite, propria ramificație feroviară, peste 1.000 de biciclete cu care te poți deplasa prin fabrică și cel mai mare mural din lume.

Fabrica din Belvidere (Illinois, SUA) – 330.000 m²

Divizia nord-americană a companiei Mitsubishi Motors a deținut în trecut a doua cea mai mare fabrică în Illinois și una dintre cele mai mari la nivel mondial. Construită pe o suprafață de aproape 500.000 de metri pătrați, aceasta a fost închisă în 2015, iar producția a fost transferată pe linia de asamblare Belvidere, care era deținută de Chrysler. Uzina a fost construită în 1965 și în clipa de față produce modelele Jeep Compass, Jeep Patriot și Dodge Dart. Producția este asigurată de peste 780 de roboți, care lucrează pe o suprafață de circa 115.000 de hectare.

Fabrica Jean-Luc Lagardère din Toulouse-Blagnac (Franța) – 122.500 m²

Situată în localitatea Touluse-Blagnac, fabrica Jean-Luc Legardere este responsabilă cu construirea și testarea renumitei aeronave Airbus A380. Avionul era testat pe o pistă exterioară care se întinde pe o suprafață de 1,98 de kilometri pătrați în afara fabricii. Componentele avionului erau proiectate peste tot în Europa, apoi transportate în Franța pentru asamblare. Din 2021, producţia modelului A380 a fost oprită, dar la Toulouse sunt construite în continuare A320neo, seria A330 şi modelul A350.

Fabrica Lauma (Letonia) – 111.500 m²

Cu o suprafață de peste 111 metri pătrați, această fabrică din Letonia este cea mai mare unitate de producție de dantelă, panglici și țesături pentru lenjerie intimă. Construcția uzinei a demarat în anul 1965, iar proiectul a fost scris pentru o lățime aproape dublă față de lungimea clădirii. Concret, podeaua fabricii are 224 metri în lungime, în timp ce lățimea clădirii este de 487 metri, astfel încât este ca și cum ar avea de două ori mai mult spațiu.

