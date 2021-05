„Am fost la Nădlac să văd locul în care va fi amplasat primul centru de vaccinare al diasporei într-o vamă, Nădlac II fiind punctul de trecere al frontierei cel mai tranzitat de către diasporă şi pe unde, în ultimele 24 de ore, au trecut 4.000 de români care s-au întors acasă şi, din lipsa de informare, 600 dintre ei au primit carantinare obligatorie, ceea ce a creat nemulţumiri.

Am primit solicitări încă de acum 2 luni de la diasporă, în general, prin care se solicita un centru de vaccinare în Aeroportul Otopeni. Noi am devenit portavocea lor şi am contactat autorităţile responsabile de această înfiinţare a centrelor în aeroporturi şi în vămi”, a transmis duminică la Timișoara Oana Ursache, secretar de stat pentru românii e pretutindeni.

Ea a precizat că centrul de vaccinare va fi amplasat înainte de intrarea în vamă, pentru că sunt români care vor doar să se vaccineze, apoi se întorc imediat în străinătate.

„Înţeleg că DSP Arad a avut o iniţiativă proprie, au deja containere care aşteaptă să fie transportate în vamă. Amplasarea lor se va face înainte de efectuarea vămii propriu-zise pentru că unii dintre ei nici nu vor să intre în ţară, vor doar să vină, să se vaccineze şi să se întoarcă. Sunt nişte containere mai speciale care au şi aer condiţionat”, a declarat Oana Ursache.

Deocamdată nu se știe exact când va fi funcţional acest centru de vaccinare.

„Nu avem un răspuns pentru disapora care aşteaptă data la care va fi funcţional acest centru de vaccinare. Deocamdată sunt nevoiţi să intre în Arad şi să se vaccineze în centrele de acolo”, a mai spus Ursache.

