Avioanele Boeing KC-135 Stratotanker au decolat de la București înaintea armistițiului dintre SUA și Iran

Cinci avioane de realimentare Boeing KC-135 Stratotanker ale Forțelor Aeriene ale SUA au decolat marți seara, 7 aprilie 2026, din Baza 90 Aeriană Otopeni, pentru o nouă misiune în Orientul Mijlociu. Potrivit platformei specializate în știri din domeniul aviației, durata acestor misiuni a crescut recent la aproximativ zece ore, față de cele șase-șapte ore raportate anterior.

„Contrar informațiilor apărute pe mai multe site-uri de știri în decursul zilei de marți, 7 aprilie 2026, BoardingPass nu a identificat nicio activitate «mai sporită» a avioanelor americane la Baza 90 Aeriană de la Otopeni”, se arată într-o postare pe pagina de Facebook a platformei.

Aeronavele sunt esențiale pentru alimentarea avioanelor militare

Avioanele KC-135 sunt esențiale pentru realimentarea în aer a altor aeronave militare, extinzând astfel raza de acțiune a operațiunilor aeriene. Majoritatea misiunilor sunt efectuate pe timp de noapte, aeronavele decolând după apus și revenind pe aeroport înainte de răsărit sau în jurul orelor 7-9 dimineața.

Reamintim că, în ultimele zece zile, la București au sosit mai multe aeronave KC-135 din SUA, ceea ce a dus numărul total al acestora la zece. În schimb, pe aeroportul din Constanța nu este staționat niciun aparat de realimentare aeriană din flota americană, potrivit aceleiași surse, mai precizează sursa citată mai sus.

Avioanele de realimentare au decolat cu doar câteva ore înainte ca Trump să anunțe armistițiul

Decolarea aeronavelor a coincis cu expirarea ultimatumului emis de președintele american Donald Trump către Iran, într-o perioadă marcată de tensiuni crescânde în regiunea Orientului Mijlociu. Trump a cerut Teheranului să accepte un acord care să contribuie la reducerea tensiunilor și la redeschiderea Strâmtorii Ormuz, o rută strategică pentru transportul global de petrol.

„Iranul va trăi în iad dacă nu respectă cererea”, a transmis liderul american printr-o postare pe rețelele de socializare, duminică, 5 aprilie. Ulterior, a publicat un alt mesaj criptic: „Marți, 8.00 PM ora de Est (n.r. miercuri, 03.00 ora României)”, a transmis el.

Donald Trump a anunțat un armistițiu de două săptămâni cu Iranul

Președintele american Donald Trump a anunțat marți, 7 aprilie 2026, un armistițiu de două săptămâni cu Iranul, la mai puțin de două ore înainte de expirarea ultimatumului adresat Teheranului pentru redeschiderea Strâmtorii Ormuz, potrivit Reuters. Decizia survine în contextul tensiunilor escaladate, care au dus la pierderi semnificative de vieți omenești în regiune.

Conform declarațiilor lui Trump, armistițiul este condiționat de ridicarea blocadei impuse de Iran asupra tranzitului de petrol și gaze prin Strâmtoarea Ormuz, o rută strategică prin care trece 20% din traficul mondial de petrol.

Conflictul din zonă a generat o creștere spectaculoasă a prețului petrolului, de la 70 de dolari la 110 dolari pe baril în ultima lună, cu un vârf de 119 dolari la începutul ostilităților.

„Acesta va fi un ARMISTIȚIU reciproc!! Motivul pentru care facem acest lucru este că am îndeplinit și am depășit deja toate obiectivele militare și suntem foarte aproape de un acord definitiv privind PACE pe termen lung cu Iranul și PACE în Orientul Mijlociu”, a scris Donald Trump pe platforma sa de socializare, Truth Social.

Președintele american a mai adăugat că Iranul a prezentat o propunere în zece puncte, pe care a descris-o drept o „bază viabilă” pentru viitoarele negocieri. Acesta a precizat că există speranțe ca un acord de pace să fie semnat și finalizat în cele două săptămâni de armistițiu.

Anunțul lui Donald Trump a avut un impact imediat asupra piețelor financiare

Anunțul armistițiului a avut un efect imediat asupra piețelor financiare. Prețul petrolului a scăzut cu 13%, ajungând la 98,34 dolari pe baril, conform datelor furnizate de Yahoo Finance. În același timp, bursele americane au înregistrat creșteri semnificative în tranzacțiile futures.

Acțiunile marilor giganți tehnologici precum Google, Amazon, Microsoft și Apple au înregistrat creșteri între 1,81% și 3,64%.

Donald Trump a lansat un val de amenințări asupra Iranului, înainte de încheierea armistițiului

Cu doar câteva ore înaintea anunțului, tensiunile între SUA, Israel și Iran au atins cote alarmante. Trump amenințase marți dimineață că „o întreagă civilizație va muri în această seară” dacă Iranul nu va ceda cerințelor impuse.

În apropierea termenului limită, forțele americane și israeliene au intensificat atacurile asupra unor ținte strategice din Iran, inclusiv poduri, aeroporturi și instalații petrochimice, conform Bloomberg. Insula Kharg, principalul terminal de export al petrolului iranian, a fost, de asemenea, lovită.

Ca reacție, Iranul a amenințat că va ataca infrastructura țărilor vecine din Golf și a revendicat responsabilitatea pentru atacuri asupra unei nave din regiune și a unui complex petrochimic din Arabia Saudită. În plus, martorii oculari au raportat explozii puternice marți noaptea în Doha, capitala Qatarului.

