„Vă amintiți când i-am dat Iranului zece zile fie pentru a ÎNCHEIA O ÎNȚELEGERE, fie pentru a REDESCHIDE STÂMTOAREA ORMUZ? Timpul se scurge – 48 de ore înainte să dezlănțui iadul asupra lor. Slavă Domnului!”, a scris președintele american Donald Trump pe platforma sa Truth Social.

Pe 26 martie, liderul republican de la Casa Albă a amânat cu zece zile ultimatumul dat regimului de la Teheran pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz, cale maritimă critică pentru economia globală, care a fost blocată de Iran de la începutul operațiunii militare americano-israeliene „Epic Fury”, pe 28 februarie.

Ultimatumul a fost stabilit până „luni, 6 aprilie, la ora 20:00, ora Washingtonului”.

Dacă Strâmtoarea Ormuz nu va fi redeschisă până atunci, președintele SUA a amenințat că va distruge centralele electrice din Iran.