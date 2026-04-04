„Vă amintiți când i-am dat Iranului zece zile fie pentru a ÎNCHEIA O ÎNȚELEGERE, fie pentru a REDESCHIDE STÂMTOAREA ORMUZ? Timpul se scurge – 48 de ore înainte să dezlănțui iadul asupra lor. Slavă Domnului!”, a scris președintele american Donald Trump pe platforma sa Truth Social.
Pe 26 martie, liderul republican de la Casa Albă a amânat cu zece zile ultimatumul dat regimului de la Teheran pentru a redeschide Strâmtoarea Ormuz, cale maritimă critică pentru economia globală, care a fost blocată de Iran de la începutul operațiunii militare americano-israeliene „Epic Fury”, pe 28 februarie.
Ultimatumul a fost stabilit până „luni, 6 aprilie, la ora 20:00, ora Washingtonului”.
Dacă Strâmtoarea Ormuz nu va fi redeschisă până atunci, președintele SUA a amenințat că va distruge centralele electrice din Iran.
Mihai111 05.04.2026, 08:54
Trump a mai dat ultimatum-uri si Rusiei, si Iranului, si Hamas-ului, si Hezbollah-ului, si tot degeaba. Se joacã de-a rãzboiul. Nu-l mai crede nimeni. Bombardeazã aiurea tot felul de locuri si omoarã civili În mod barbar dar nu rezolvã nimic. Rãzboiul din Ucraina e mai rãu decât în urmã cu un an. E un haos.
Loghează-te în contul tău pentru a adăuga comentarii și a te alătura dialogului.