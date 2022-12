Britanicul Andrew Tate, fost campion la kickboxing, a devenit cunoscut pentru prima dată după ce a participat în emisiunea TV Big Brother în 2016, când a fost eliminat din concurs după ce a apărut un videoclip cu el bătând o femeie, în afara emisiunii. Tate a susținut atunci că imaginile au fost editate și le-a numit „o minciună totală care încearcă să mă facă să arăt rău”.

El a continuat apoi să câștige notorietate în online, fiind interzis pe Twitter în 2017, după ce a spus că locul femeilor este în casă și că victimele violului „poartă responsabilitatea” pentru agresiunea asupra lor.

Andrew Tate a mai fost interzis și pe alte platforme de socializare, precum YouTube, Facebook, Instagram și TikTok după ce a afirmat că „misoginismul este o ideologie odioasă care nu este tolerată”. Într-un videoclip de pe YouTube, înainte să fie interzis, Andrew Tate s-a descris ca fiind „un misogin absolut”. El a spus: „Sunt realist și când ești realist ești sexist. Nu ai cum să fii înrădăcinat în realitate și să nu fii sexist”.

Recent, Andrew Tate a fost reprimit pe Twitter în urma preluării rețelei de socializare de către Elon Musk.

După ce Andrew Tate a fost reținut de DIICOT și de poliție, activista pentru mediu Greta Thunberg, cu care se află într-un „război” pe rețelele de socializare, l-a ironizat. Ecologista în vârstă de 19 de ani a scris pe Twitter: „Așa se întâmplă când nu îți reciclezi cutiile de pizza”, sugerând că Poliția a aflat că Andrew Tate este în București după ce milionarul s-a filmat cu o cutie de pizza din România în mână. Libertatea a verificat informația, care însă nu s-a confirmat.

