„Domnul Marin Iancu a fost deținut politic la penitenciarul din Aiud timp de cinci ani și patru luni.

Deși îndeplinea condițiile pentru a putea fi eliberat, procurorul Augustin Lazăr, pe atunci președinte al Comisiei de propuneri pentru punerea în libertate condiționată de la închisoarea din Aiud i-a refuzat de patru ori liberarea condiționată.

Mai exact, cazul domnului Marin Iancu a fost analizat de patru ori de către Comisia lui Lazăr. Și de fiecare dată s-a considerat că acesta nu poate fi pus în libertate, fiind amânat până când deținutul politic și-a ispășit integral pedeapsa, deși îndeplinea condițiile legale pentru a putea fi eliberat” se arată într-un comunicat al PSD.

Marian Iancu a dat detalii la Antena 3 despre chinurile prin care a trecut în penitenciar, așteptând o eliberare care nu mai venea.

„Te anunța unul de la penitenciar: Ați fost discutat ieri în comisie, dar ați fost amânat. Atât. Nu vedeai pe nimeni. Cu cine să discuți? Niciunul. Ei veneau după ce se ținea comisia. Tot de la București primeau ordin. Lazăr lucra cu Vasile Gheorghe, șeful Cercetărilor Penale… ce îi zicea ăla… pentru că, patru ani de zile, numai el era șeful comisiei, deci era singurul om de încredere, pentru că erau anumiți oameni, cum au fost și cu condamnările. Era Ștefănescu Mihai ăsta care, tot la fel, nu aveai alt procuror decât cei selectați de Securitate, erau cei care executau exact ce trebuie. Eu am văzut când am văzut dezbaterea cu Filip. Am căutat actele și am văzut. Zic. Ia uite, mă, ăsta e nenorocitul! Nu am fost curios să văd cine era șeful comisiei. Mă interesa să fiu liber. Numai el a fost șef la cele patru comisii. Nu m-au audiat niciodată. Nici măcar nu m-au văzut la față. La a patra cerere am aflat că nu o să plec mai repede fiindcă deținuții politici sunt ținuți cu pedeapsa până la capăt. Deja mă consolasem”, a povestit Marin Iancu.

Deținutul politic Ioan Muntean, considerat de justiție infractor de drept comun

Al doilea fost deținut politic adus în fața președintelui Klaus Iohannis este Ioan Muntean.

„Domnul Ioan Muntean, de asemenea, a fost deținut politic la penitenciarul din Aiud, Secția 6-a Bis cu regim restrictiv, categoria deținuți politici extrem de periculoși pentru statul comunist PCR, timp de șapte ani.

La fel, Comisia condusă de Augustin Lazăr i-a respins de două ori liberarea.

După ce i-a făcut plângere lui Lazăr despre abuzurile din penitenciar, acesta i-a întocmit un raport de pedepsire și l-a băgat zece zile la izolare” se mai arată în comunicatul PSD.

Însă, potrivit sentinței de condamnare publicată de g4media.ro, Ioan Muntean era de fapt un deținut violent de drept comun.

Ioan Muntean a fost de fapt condamnat pentru tâlhărie și nerespectarea regimului armelor și munițiilor, după ce a atacat un grănicer și i-a luat acestuia pistolul mitralieră și 30 de cartușe, arată sursa citată. Avea de ispășit 8 ani de închisoare. Ioan Muntean nu era la prima condamnare, mai primise și înainte de incidentul respectiv pedepse cuprinse între 7 luni și 4 ani, pentru abuz în serviciu, ucidere din culpă și neglijență în serviciu.

Faptele pentru care a fost încarcerat Ioan Muntean s-au produs în dimineața zilei de 4 iulie 1980.

„În timp ce se afla într-o stație de autobuz ITA din localitatea Creoni, a fost legitimat de soldatul Jurj Vichente, militar grănicer”, scrie în sentința Nr. 259 din 26 iulie 1980, a Tribunalului militar Timișoara. Soldatul l-a considerat suspect așa că i-a cerut să meargă cu el la comandantul de subunitate din comuna Grădinari, județul Caraș-Severin. Potrivit documentelor aflate la dosar, după ce au ieșit pe câmp, Muntean l-a atacat pe soldat. A reușit să îl pună la pământ și să îi ia pistolul mitralieră și 30 de cartușe. „Apoi a fugit spunându-i militarului să nu-l urmărească că îl împușcă”, se precizează în sentința de condamnare.

