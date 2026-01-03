Ofițerul incriminat a simulat o situație de criză

Cazul, fără precedent în istoria instituției, a relevat o vulnerabilitate gravă a poliției. Fișa de eveniment, un document secret de serviciu, la care avea acces doar un grup restrâns de polițiști, a fost diseminată în spațiul public. Este motivul pentru care Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova a deschis un al doilea dosar penal pentru divulgare de informații nedestinate publicității.

Fișa de eveniment scăpată din baza de date a poliției

Fapta pentru care a fost arestat preventiv comisarul șef Iordan s-a petrecut în noaptea de 18 spre 19 decembrie 2025, în biroul ofițerului de serviciu, între ora 1 și 3 noaptea. În acele zile erau în școală elevii care susțineau probele practice de finalizare a studiilor.

Aproape de miezul nopții, ofițerul de serviciu a profitat de o situație de criză generată de un elev care plângea în camera bagajelor și a cerut ajutorul șefului clasei și elevului planton.

A avut loc o discuție în patru în biroul comisarului șef, la finalul căruia acesta le-a solicitat interlocutorilor să plece la dormitoare și să încerce să se odihnească pentru că a doua zi urma prima probă din examenul de final de an. S-a răzgândit însă și a cerut unuia dintre cei trei elevi să mai rămână câteva minute pentru lămurirea unei situații.

Propuneri indecente

Fără să intuiască intenția superiorului său, elevul a acceptat să revină în birou. Atunci a primit mai multe propuneri indecente pe care le-a refuzat și a încercat în repetate rânduri să părăsească încăperea, dar fără succes.

Surse judiciare au precizat pentru Libertatea că tânărul elev a fost bruscat, atins pe organul genital și, pentru că s-a opus, ofițerul a reușit să-i rupă nasturii de la pantaloni. Victima a mimat că cedează propunerilor, dar i-a cerut ofițerului un răgaz de timp pentru a merge în cameră să se pregătească, promițând că va reveni în câteva minute.

Elevul a ajuns în camera de cămin unde a povestit colegilor tot ce s-a petrecut în biroul ofițerului de serviciu. A fost sfătuit să nu ignore evenimentul și să anunțe de urgență dirigintele clasei.

Cine a anunțat conducerea școlii

Dirigintele clasei a fost informat de către victimă în data de 19 decembrie, spre seară. A doua zi, pe 20 decembrie, coordonatoarea clasei a făcut câteva verificări minime, a stat de vorbă cu colegii de cameră ai victimei, încercând să afle dacă această poveste chiar este autentică, iar acuzațiile au un temei real. Probele adunate au determinat dirigintele să anunțe conducerea școlii și ulterior Inspectoratul Județean de Poliție Prahova.

Pe 21 decembrie a fost deschis dosar penal pentru tentativă de viol, inițial sub coordonarea Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpina. Fiind vorba despre un suspect cu grad de comisar șef de poliție, cazul a fost preluat de Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova.

Arestat la o săptămână de la tentativa de viol

Comisarul șef Ion Laurențiu Iordan a fost reținut pentru 24 de ore pe 26 decembrie, la o săptămână de la comiterea faptei, perioadă în care a continuat să se prezinte la serviciu și să interacționeze cu elevii școlii. Situația a provocat dezbateri intense, mai ales online, alimentând suspiciuni legate de o posibilă favorizare a ofițerului implicat în abuz.

Surse judiciare au precizat pentru Libertatea că în perioada care s-a scurs de la deschiderea dosarului pentru tentativă de viol și până la emiterea ordonanței de reținere, comisarul șef Iordan a fost sub puterea unui mandat de supraveghere tehnică.

Ofițerul, așteptat „să cadă pe interceptări”

A fost lăsat intenționat să meargă în continuare în școală în speranța că va face o greșeală, va interacționa cu victima sau cu colegii acesteia, și astfel vor fi obținute probe suplimentare care să-l incrimineze. Concret, polițiștii au așteptat că Iordan „să cadă pe interceptări”.

Un astfel de caz, când nu există martori și probe fizice (răni provocate ca urmare a abuzului fizic, urme de penetrare anală/ vaginală, urme de spermă etc.), iar acuzațiile se bazează exclusiv pe relatarea victimei, se probează cu mare dificultate.

Mesaje incriminatoare

Există totuși o probă „regină” la dosar care susține varianta elevului și care a dus la reținerea și ulterior la arestarea ofițerului, au precizat pentru Libertatea surse judiciare. Comisarul șef Iordan a făcut greșeala să-i trimită victimei, imediat după tentativa de viol, o serie de mesaje explicite care îl incriminează și care probează că băiatul nu a inventat nimic.

În baza acestor probe, salvate în telefonul elevului abuzat, comisarul șef Iordan a fost ridicat de la școală pe 26 decembrie, zi în care a primit și ordonanța de reținere pentru 24 de ore și ulterior a fost arestat preventiv pentru 30 de zile.

Cine este comisarul șef Ion Laurențiu Iordan

Ofițerul acuzat de tentativă de viol are 49 de ani și este printre cei mai vechi angajați ai Școlii de Agenți de Poliție „Vasile Lascăr” din Câmpina. Ocupă funcția de ofițer de serviciu, un fel de om bun la toate, asigura paza în școală, era implicat în activități administrative, dar și didactice, iar pentru o scurtă perioadă chiar a predat elevilor pregătire polițienească, o materie specifică.

Și el este absolvent al școlii de la Câmpina, promoția 1998. O perioadă a fost ajutor de șef de post în comuna Cosmina de Jos, județul Prahova, iar în anul 2001 s-a angajat în școală. În anul 2007 a intrat în corpul ofițerilor de poliție când a obținut primul grad de ofițer, respectiv subinspector. În lipsa unor reclamații și a unor abateri disciplinare, Iordan a reușit să ajungă fără probleme comisar șef doar respectând calendarul specific pentru avansarea în gradul profesional.

În școală era considerat un personaj cu un comportament „mai ciudat”, au declarat pentru Libertatea surse judiciare. A fost caracterizat drept o persoană severă, „milităroasă”, motiv pentru care elevii încercau să-l evite. Nu s-a pus problema însă niciodată despre o deviație de comportament cu tentă sexuală, au arătat sursele citate. Totuși anchetatorii caută în prezent și alte posibile victime ale ofițerului, existând indicii că tânărul de 20 de ani abuzat în noaptea de 18 spre 19 decembrie n-ar fi primul și singurul elev aflat în această situație.

Cine putea avea acces la fișa de eveniment

În paralel cu ancheta penală care vizează exclusiv tentativa de viol, Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova a deschis un al doilea dosar penal care are ca obiect divulgarea de informații nedestinate publicității. Este o faptă extrem de gravă care se pedepsește cu până la 7 ani de închisoare, dacă a fost săvârșită de un funcționar public sau dacă a produs consecințe grave.

La scurt timp după ce comandantul școlii de la Câmpina a sesizat Inspectoratul de Poliție Prahova cu privire la un posibil caz de tentativă de viol, pe rețelele de socializare a fost distribuită masiv o fotografie a fișei de eveniment.

Este un document care se salvează exclusiv în baza de date a poliției în care sunt trecute informații cu privire la fapta reclamată, cine a sesizat, dar și numele în clar al victimei și agresorului, CNP-ul și adresa de domiciliu.

Fișa de eveniment nu poate fi accesată decât de un polițist și doar în baza unor credențiale personalizate (ID și parolă). Surse Libertatea au explicat că documentul care a apărut în spațiul public este o fotografie a ecranului unui desktop dintr-un birou al poliției. Ulterior fotografia a fost prelucrată astfel că pe fundal apare o mască specifică grupării de hackeri Anonymous.