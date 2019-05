Comisia Europeană anunță câtă mazăre a importat UE din Madagascar, chiar în ziua aducerii în România a fostului primar al Constanței

„În 2018, Uniunea Europeană a importat 179.000 de kilograme de mazăre din Republica Madagascar, cu o valoare totală de peste 800.000 de euro”, este mesajul postat alături de un link spre un document în care se arată că Franța și Spania au fost singurele state membre UE care au importat mazăre.

Postarea Comisiei Europene a fost apreciată de internauții români. Mulți dintre ei au postat comentarii unul mai amuzant decât altul.

”Sa speram ca azi primim o noua transa ce se va conserva bine la racoare”, a scris un internaut, în timp ce altul a adăugat ”Plus 75-80kg astazi”.

Mesajele au continuat: ”Daca se poate sa o depozitati, v-am fi foarte recunoscatori! Cativa ani macar ? #UE

UPDATE: Intr-un loc racoros stiu ca se depoziteaza!” sau ”Dar in UE mazarea importata din Madagascar nu are garantie 9 ani ca in Romania”.

Au fost și internauți care nu au apreciat postarea Reprezentanței Comisiei Europene: ”Ați început și voi cu arogante?” a scris cineva.

Radu Mazăre, condamnat definitiv la 9 ani de închisoare cu executare, urmează fie adus, astăzi, în România, sub escorta Poliţiei. Fostul primar al Constanţei va sosi pe Aeroportul Henri Coandă Bucureşti, luni seară, la ora 20.10, fiind posibil ca aeronava cu care vine să aibă escală la Paris.

Chestorul general Ioan Buda, șeful Inspectoratului General al Poliţiei Române, a declarat, luni dimineață, că Radu Mazăre este în cusotodia Poliției Române și că nu au fost probleme în legătură cu preluarea acestuia.

