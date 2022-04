Shanghai, un megaoraș cu o populație de 25 de milioane de locuitori și principalul centru financiar al Chinei, se confruntă cu cel mai mare focar de COVID din țară de când virusul a fost raportat prima dată în orașul Wuhan, în urmă cu doi ani.

Zilnic, în oraș sunt raportate peste 20.000 de cazuri de coronavirus, iar autoritățile au impus un lockdown strict.

Lumea e închisă în case, iar cei care sunt testați pozitiv sunt luați cu forța de autorități și plasați în carantină instituționalizată, pentru a limita cât mai mult răspândirea virusului în oraș.

Iar pentru că spațiile de carantinare sunt insuficiente, anumite zone rezidențiale sunt evacuate pentru a fi transformate în noi astfel de centre.

În timpul unei astfel de evacuări a fost filmată ciocnirea între locuitorii nemulțumiți că sunt scoși din case și polițiștii trimiși să gestioneze situația.

NEW – Police use increasingly brutal force to enforce the Communist Party quarantine orders in #Shanghai . pic.twitter.com/Z3EEbOF6rw

Modul în care autoritățile gestionează focarul de coronavirus sin Shanghai a stârnit nemulțumiri la adresa conducerii locale și se dovedește un test major al angajamentului Beijingului față de politica sa strictă „Zero COVID”, scriu publicațiile britanice.

Locuitorii care au fost închiși în propriile case ori în unitățile de carantinare de la sfârșitul lunii martie s-au plâns frecvent de lipsa alimentelor și de agresivitatea polițiștilor.

Allegedly, Police officers broke into a house in #Shanghai to take a resident to a quarantine camp. The police used a stun gun to subdue the man who had taken refuge on his balcony. pic.twitter.com/U8zK6QqUjN