Fie consens, fie pierderea banilor europeni

Președintele Nicușor Dan a deschis oficial seria consultărilor politice la Palatul Cotroceni cu liderii partidelor parlamentare, într-o încercare decisivă de a debloca proiectul Legii Salarizării Unitare. Întâlnirea se desfășoară sub presiunea uriașă a termenelor din PNRR. La prima rundă de discuții, Dominic Fritz nu este prezent, el participă online.

Miza consultărilor de la Cotroceni este una vitală pentru stabilitatea financiară a țării. Executivul European a respins recent proiectul de reformă trimis de la București, semnalând că depășirea anvelopei salariale de la 8 la 12 miliarde de lei nu are asigurată o sursă clară și sustenabilă de finanțare. Fără un acord politic ferm asumat de toate părțile și fără ajustarea textului normativ în raport cu exigențele Comisiei Europene, România riscă să piardă definitiv aproape 800 de milioane de euro din PNRR până la sfârșitul acestei luni.

Premierul demis Ilie Bolojan a declarat miercuri, 19 august, la B1TV, că proiectul noii Legi a salarizării nu a fost respins la Bruxelles, dar Comisia Europeană a făcut observații, iar Ministerele Finanțelor și Muncii lucrează la revizuirea acestuia.

Draftul a fost transmis Comisiei Europene, care a venit cu observații și cereri de clarificare.

„Pentru a verifica dacă, într-adevăr, această formulă nu doar că ar putea avea o susținere la noi, ci este și jalon îndeplinit, a fost comunicat experților Comisiei Europene acest draft, acest material de lucru. A venit un punct de vedere astăzi de la Comisie legat de aceste observații și în baza acestui punct de vedere Ministerul de Finanțe și Ministerul Muncii au lucrat, prin experții lor, în așa fel încât să reașeze propunerea”, a afirmat Ilie Bolojan.

„Nu au respins propunerea, au făcut anumite observații și au pus niște semne de întrebare și niște clarificări care sunt de bun simț”, a adăugat el.

Premierul a precizat că există două scenarii după discuțiile care vor avea loc la Cotroceni, între președintele Nicușor Dan și liderii partidelor politice pe proiectul noii Legi a salarizării: fie consens, fie pierderea banilor europeni.

De Legea salarizării depind 770 de milioane de euro din PNRR

Reamintim că, pe 17 iulie, Ministerul Muncii, condus interimar de liberalul Dragoș Pîslaru, a publicat spre consultare noua variantă a proiectului legii salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice.

Ministerul a susținut că salariile nu vor scădea, dar angajații din Sănătate și Educație au spus că lucrurile nu vor sta așa cum le prezintă politicienii.

Pe 21 iulie, Curtea de Apel București a suspendat procedura de consultare publică organizată de Ministerul Muncii pentru noul proiect al legii salarizării bugetarilor. Decizia nu este definitivă.

Termenul-limită pentru adoptarea în Parlament a noii Legi a salarizării este 31 august. În caz contrar, România riscă să piardă aproximativ 770 de milioane de euro din PNRR.









