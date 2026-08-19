Draftul a fost transmis Comisiei Europene, care a venit cu observații și cereri de clarificare.

„Pentru a verifica dacă, într-adevăr, această formulă nu doar că ar putea avea o susținere la noi, ci este și jalon îndeplinit, a fost comunicat experților Comisiei Europene acest draft, acest material de lucru. A venit un punct de vedere astăzi de la Comisie legat de aceste observații și în baza acestui punct de vedere Ministerul de Finanțe și Ministerul Muncii au lucrat, prin experții lor, în așa fel încât să reașeze propunerea”, a afirmat Ilie Bolojan.

„Nu au respins propunerea, au făcut anumite observații și au pus niște semne de întrebare și niște clarificări care sunt de bun simț”, a adăugat el.

Premierul a precizat că există două scenarii după discuțiile care vor avea loc mâine, 20 august, la Cotroceni, la ora 14.00, între președintele Nicușor Dan și liderii partidelor politice pe proiectul noii Legi a salarizării: fie consens, fie pierderea banilor europeni.

De Legea salarizării depind 770 de milioane de euro din PNRR

Reamintim că, pe 17 iulie, Ministerul Muncii, condus interimar de liberalul Dragoș Pîslaru, a publicat spre consultare noua variantă a proiectului legii salarizării pentru personalul plătit din fonduri publice.

Ministerul a susținut că salariile nu vor scădea, dar angajații din sănătate și educație au spus că lucrurile nu vor sta așa cum le prezintă politicienii.

Pe 21 iulie, Curtea de Apel București a suspendat procedura de consultare publică organizată de Ministerul Muncii pentru noul proiect al legii salarizării bugetarilor. Decizia nu este definitivă.

Termenul-limită pentru adoptarea în Parlament a noii Legi a salarizării este 31 august. În caz contrar, România riscă să piardă aproximativ 770 de milioane de euro din PNRR.

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