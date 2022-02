În toamna anului trecut, Corina Dănilă mărturisea că se confruntă de câțiva ani cu o afecțiune autoimună. Mai exact, actrița și prezentatoarea TV are vitiligo, care însă a tot avansat în ultima perioadă, după ce a neglijat-o. Această afecțiune are ca factor declanșator stresul.

În una dintre edițiile emisiunii „Teo Show”, Corina Dănilă a vorbit despre problema de sănătate pe care o are. Ea a început acum să facă terapie și să țină afecțiunea sub control.

„De ceva vreme eu mă confrunt cu niște probleme de sănătate și anume cu o declanșare a unei boli autoimune, care s-a întâmplat acum niște ani, dar pe care am neglijat-o, nu m-am preocupat sub nicio formă, am zis că nu trebuie să-i dau importantă, deși a început să avanseze toată această problema și anume, vitiligo. Când te confrunți cu astfel de probleme de sănătate, evident trebuie să cauți tot felul de modalități de ameliorare, de revenire.

M-am hotărât chiar să mă preocupe această problema pe care o am! Încercăm din respect față de spectatorii de la teatru, sau față de telespectatori să nu să ascund, să maschez acest aspect depigmentat pe care îl am pe mâini, tocmai pentru că oamenii din sala sau din față micului ecran să nu fie atenți la problema mea de pe mâini, ci la ceea ce vreau să le transmit, la intențiile mele artistice. O dată pe săptămâna vin aici la domnul doctor, la doamna asistență Elena Mirea, care îmi execută procedura sub îndrumarea domnului doctor!”, a spus Corina Dănilă la Kanal D.

Corina Dănilă s-a îmbolnăvit pe fond emoțional

Corina Dănilă a devenit cunoscută publicului larg după ce a jucat în telenovela „Numai iubirea”, de la Acasă TV. În prezent, aceasta lucrează la TVR 2, acolo prezintă emisiunea „Gala umorului”. Dincolo de carieră, vedeta are o fiică cu care se mândrește de fiecare dată când are ocazia. Pe lângă toate momentele de bucurie din viața ei, aceasta a trăit și clipe mai puțin plăcute. A fost diagnosticată cu vitiligo.

„E vorba despre vitiligo, o afecţiune dermatologică autoimună, care se declanşează pe fond emoţional, în condiţii de slăbire a sistemului imunitar şi pe care o duci toată viaţa. Petele albe de pe mâini sunt vizibile mai ales în sezonul cald, când mă bronzez”, declara Corina Dănilă pentru Click! în urmă cu câteva luni.

