De Mihai Niculescu,

Corina Ungureanu, fosta mare campioană la gimnastică, actuală antrenoare a clubului, a explicat în emisiunea „Adriana Nedelea LA FIX!” care este singura soluție în această situație care există de mai bine de zece ani.

Sala este a Primăriei iar terenul al ministerului, condițiile în care se antrenează sunt groaznice, cade acoperișul, veceurile sunt turcești, cu geamuri sparte, igrasia este peste tot. Tot am urlat cinci ani de zile, la fiecare ministru am spus această problemă, situația este foarte încurcată, soluția este o clădire nouă în care să ne mutăm și nu reabilitarea” a explicat antrenoarea clubului Petrolul Ploiești, Corina Ungureau.

Gimnasta a explicat că noua sală de sport poate fi construită chiar lângă cea actuală. „Nu putem să întrerupem nici măcar o săptămâna activitatea copiilor, există o singură soluție” a precizat fosta gimnastă.

Corina Ungureanu spune că s-a implicat pentru construirea unei săli noi, dar nu a reușit să facă nimic.

„În zece ani se puteau face foarte multe dar nu s-a făcut. Aproape doi ani am fost consilierul primarului pe probleme de sport, cât am alergat cât am urlat din birou în birou, nu am reușit să fac nimic. Putea fi mult mai rău, în 2009 puteam fi demolați pentru realizarea unei parcări la stadion (Stadionul Ilie Oană, n.r.)” a explicat șefa clubului de gimnastică Petrolul.

Fetele Corinei Ungureanu au câștigat cinci medalii la Londra

„Nu toți părinții acceptă să-și desfășoare activitatea copii lor în aceste condiții. Aparatura la noi e bună, la fel și dotările, problema e sala în sine” a mai spus Corina Ungureanu, precizând că chiar și în aceste condiții, fetele ei fac performanță.

„Acum sunt la Londra, cu gimnastele mele ne întoarcem după ce am câștigat cinci medalii acolo” a adăugat antrenoarea.

Citeşte şi:

Oameni și câini au muncit împreună în iadul din Albania. Challapa, maidaneza salvată care a devenit salvatoare

ULTIMA ORĂ | Procesul Colectiv: Procurorii cer 14 ani de închisoare pentru cei doi pompieri care au verificat clubul. Instanța urmează să se pronunțe peste o săptămână

După ce s-a plimbat un an și jumătate între instanțe, începe judecarea dosarului în care Gabriel Oprea este acuzat de moartea polițistului Bogdan Gigină

GSP.RO „SCANDAL în România!" Turcii au aflat de ce n-a fost invitat Gheorghe Hagi la tragerea la sorți

HOROSCOP Horoscop 2 decembrie 2019. Pentru Lei începe o perioadă complet diferită