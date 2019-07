De Dana Aramă,

Medicii au diagnosticat-o greșit cu cancer mamar pe Sarah Boyle, o femeie în vârstă de 28 de ani din Marea Britanie. Aceasta și-a pierdut ambii sâni și a făcut multe ședințe chinuitoare de chimioterapie.

În anul 2016, Sarah Boyle, o mamă a doi copii din orașul Stoke-on-Kent, a fost diagnosticată cu o formă de cancer mamar foarte agresiv. Drept urmare, a suferit o dublă mastectomie și apoi i s-au pus implanturi mamare la Spitalul Universitar Royal Stoke. Și-a pierdut tot părul în urma ședințelor de chioterapie.

Însă, în anul 2017, ea avea să afle că totul fusese o eroare medicală și că nu fusese niciodată bolnavă de cancer. Din cauza implanturilor care i-au fost introduse în organism, acum acesta chiar riscă să se îmbolnăvească de cancer.

Din cauza tratamentelor pe care le-a primit, femeia nu și-a putut alăpta copii.

„Să mi se spună că am cancer a fost îngrozitor. Dar apoi, să trec prin tot acest tratament și prin operație și să mi se spună că nu era nevoie de toate astea a fost traumatizat’, povestește tânăra mamă.

De parcă nu era suficient de rău, acum îmi fac griji să nu fac cancer în viitor din cauza tipului de implanturi pe care le am. Îmi fac griji și din cauza complicațiilor care pot apărea din cauză că am făcut chimioterapie”, a povestit Sarah Boyle, potrivit The Sun.

Sarah Boyle a denunțat spitalul pentru neglijență.

