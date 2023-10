„Sunt printre ultimii jurnaliști onești din această adunătură numită presă din România”. Așa explică Cristian Tudor Popescu faptul că a ales să se întoarcă „live” sub sigla Recorder, o publicație alternativă specializată în investigații și documentare, care își asigură finanțarea în special din donații directe de la cititori.

Conform bugetului publicat pe propriul site, Recorder a adunat în 2022 din donații de la persoane fizice, reprezentând donații directe și 3,5% din impozitul pe profit, aproape 800.000 de euro. Totalul veniturilor în 2022 a fost de 1,1 milioane de euro.

Contract întrerupt la Digi 24

Reapariția lui Cristian Tudor Popescu la o emisiune video live vine la mai bine de un an după ce postul Digi24 a decis să oprească relația cu CTP, jurnalist care participa la realizarea emisiunii „Cap limpede”.

CTP nu a făcut publice reproșurile care i-au fost aduse de către conducerea postului. „Diagnosticele puse în Cap Limpede final au fost considerate mai dăunătoare pentru imaginea postului decât boala”, a scris jurnalistul.

Cristian Tudor Popescu a explicat pentru cititorii Libertatea de ce a ales să colaboreze cu o publicație care reprezintă noul val din presa românească.

Libertatea: Când este programată prima emisiune și care va fi tema?

CTP: Marți la opt este prima emisiune. Și o să fie, bineînțeles, pe tema zilei (Israel-Gaza – n.a.), despre altceva este imposibil din punct de vedere gazetăresc să discuți. Emisiunea o realizez împreună cu Anca Simina, este produsă practic de Recorder, ei asigură această producție video,

– De ce ați ales să colaborați cu Recorder?

– Pentru un motiv foarte simplu: eu colaborez cu acești oameni de 10 ani, am făcut împreună cu ei interviuri, materiale de-a lungul timpului. Îi prețuiesc foarte mult pentru ceea ce fac, sunt printre ultimii jurnaliști onești din această adunătură numită presă din România.

Ei mi-au oferit această posibilitate și am acceptat. De la alții nu am acceptat, am avut nenumărate oferte după ce am plecat de unde am plecat.

– Ce a făcut diferența față de alte oferte?

– De la ei am acceptat și pentru că nu au în spate un patron, un mogul, vreo companie străină sau românească. În clipa de față ei se susțin doar pe bază de donații de la publicul cititor.

„Tinerii ar trebui protejați de TikTok”

– Această formulă directă de finanțare poate reprezenta viitorul presei? O formulă care poate fi aplicată și în zona presei generaliste sau este valabilă doar pentru zone de nișă?

– Nu cred că poate fi aplicată în cazul Libertatea, de exemplu, pentru că este prea mare, sunt mulți oameni. Pentru site-uri de acest gen, mari, cu personal mult, cu logistică, așa ceva nu merge în formula în care funcționează Recorder.

Recorder sunt oameni puțini care se ocupă cu anchete și investigații. Cred că numai o astfel de formulă, să spunem, minimalistă poate să funcționeze în online. Nu în cazul unui site mare, general.

– Ați ales youtube, mai consumă tinerii presa cu care am fost obișnuiți?

– Nu știu. Asta știu mai bine cei de la Recorder. Ei cunosc mai bine mediul ăsta și consideră că această formulă, asupra căreia ne-am înțeles, poate să fie de interes. Ei sunt mai în măsură să știe asta decât mine.

– Credeți că se poate face presă pe Tik Tok?

– Nu. Am intrat o dată sau de două ori acolo și este bezna minții. Firește că nu poate fi interzis, dar cred că oamenii ar trebui feriți, iar tinerii ar trebui protejați de acel TikTok. Presa poate să se ducă unde o vedea cu ochii, eu nu mai am nicio treabă cu presa și în niciun caz eu nu mă voi duce în direcția aceea, asta e sigur.