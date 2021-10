Scenele desprinse din filme s-au petrecut pe străzile orașului Bârlad în toamna anului 2019. Pe 29 noiembrie, ceea ce, aparent, părea o șicanare în trafic s-a transformat într-un atac cu armă semiautomată, viața șoferului atacat fiind salvată de tetiera scaunului. Acolo, la câțiva centimetri de cap, s-a oprit unul dintre gloanțele trase.

Victima, un tânăr de 26 de ani, se afla într-un autoturism Audi împreună cu un prieten și se deplasau pe principala arteră din oraș, bulevardul Republicii. La un moment dat, în apropierea intersecției din zona unei fabrici de confecții, a observat că în fața sa se deplasa cu o viteză foarte mică un autoturism Ford Fusion despre care știa că este folosit de un tânăr de 30 de ani din oraș, pe care îl cunoștea.

Cei doi conducători auto au încercat să se depășească unul pe celălalt, însă intențiile lor au fost împiedicate de traficul aglomerat. S-au claxonat și au folosit flash-urile. La un moment dat, șoferul autoturismului Ford, având geamul portierei coborât, a scos pe geam mâna dreaptă, în care avea un pistol, și a tras trei focuri de armă asupra autoturismului Audi A6.

Potrivit datelor din dosar, primul glonț nu a nimerit ținta, fiind tras la nivelul asfaltului. Al doilea proiectil a pătruns prin portiera dreapta spate, sub nivelul mânerului exterior al portierei. Al treilea glonț a pătruns prin geamul portierei dreapta spate și a trecut la o distanță infimă față de capul șoferului, rămânând înfipt în tetiera scaunului.

Atacatorul a încetat să mai tragă în momentul în care a observat că din spate se apropie o altă mașină.

Aflat în stare de șoc, șoferul asupra căruia s-a tras a sunat la 112, anunțând evenimentul, indicându-l pe atacator: un tânăr de 30 de ani, fiul unei grefiere de la Judecătoria Bârlad.

„Am oprit mașina în mijlocul străzii, nu m-am mai dat jos, eram în stare de șoc. C. C. (prietenul șoferului asupra căruia s-a tras) era în mașină băgat sub bord, era speriat tare. I-a intrat sticla de la geam în ochi. Am sunat la 112. La 112 m-a întrebat care este numărul mașinii”, a povestit bărbatul. Cum nu îl reținuse, acesta l-a urmărit cu mașina pe cel care trăsese, după care a renunțat, așteptând polițiștii.

Polițiștii aveau să constate că protagoniștii evenimentului, atât atacatorul, cât și victima, sunt persoane apropiate lumii interlope din Bârlad, din zona traficului de droguri. În ciuda mobilizărilor de forțe, atacatorul nu a fost prins decât abia după patru zile, în barul unui interlop din Tecuci, oraș aflat la 50 km de Bârlad.

Acesta a negat implicarea în eveniment, însă polițiștii au descoperit urme ale folosirii armei de foc pe plafonul și parbrizul mașinii, precum și pe mâneca de la haina cu care era îmbrăcat și pe mâna dreaptă.

În urma expertizei balistice, polițiștii au stabilit că pistolul folosit avea țeava scurtă, era de top semiautomat, cu muniție de 8 mm. Arma nu a fost însă găsită nici până în prezent.

S-a lăudat că era apropiat de un interlop

În timpul audierilor, agresorul de 30 de ani a refuzat să le spună anchetatorilor unde s-a ascuns în cele patru zile de căutări și a povestit că îl știa pe tânărul care reclamase împușcăturile, pentru că îl aprovizionase cu droguri în ultimii doi ani.

În fața judecătorilor, avocații tânărului de 30 de ani au invocat în permanență că acesta nu ar face parte din lumea interlopă, ci din contră, aparține unei familie onorabile. Strategia avocaților a fost dată peste cap de însuși clientul lor, care a recunoscut că este apropiat de „un interlop influent”.

„Eu am fost foarte apropiat de numitul M.C. din Bârlad, care este cunoscut ca un interlop influent. Menționez faptul că eu întotdeauna am fost considerat un om de bună calitate în sensul că nu trădez pe nimeni și toți cei din anturajul celor cărora am fost au numai cuvinte de laudă”, a declarat tânărul de 30 de ani în timpul audierilor.

Condamnat la 14 ani

Găsit vinovat pentru tentativă de omor, nerespectarea regimului armelor și munițiilor, respectiv uz de armă letală fără drept, tânărul, în prezent aflat în arest preventiv, a fost condamnat luna trecută de Tribunalul Vaslui la 14 ani de închisoare. Decizia instanței nu este definitivă.

La finalul procesului, avocații au solicitat magistraților să elimine declarația prin care clientul lor se autoincrimina, precum și denunțul pe care acesta l-a formulat la DIICOT, privind traficul de droguri desfășurat pe raza municipiului Bârlad de către diverse persoane. Solicitarea a fost respinsă de tribunal, instanța subliniind că inculpatul a avut avocatul lângă el în momentul audierii și i s-a spus atunci că are dreptul la tăcere și pe acela de a nu se autoincrimina.

Foto: Vremea Nouă

Citeşte şi:

Am întrebat mai mulți medici de familie dacă vaccinul anti-COVID se poate face în același timp cu cel antigripal. Ce au răspuns

Interviu cu psihiatrul Ion Vianu: „Cel mai izbitor lucru în România actuală este egoismul liderilor și lipsa preocupării pentru binele comun”

Nouă piedici psihice care îi fac pe oameni să refuze vaccinul anti-COVID, explicate de un specialist

PARTENERI - GSP.RO Reghecampf anunță: „Am depus actele pentru divorț”. Anamaria Prodan și fiul lor, reacții înfiorătoare

Playtech.ro BOMBĂ! Legătura nebănuită pe care o aveau miliardarul Dan Petrescu și mama Oanei Zăvoranu. Ce s-a aflat acum

Observatornews.ro Elena, o tânără româncă din Italia, a fost ucisă după ce ar fi refuzat un joc erotic. Începe procesul crimei din Aosta

HOROSCOP Horoscop 11 octombrie 2021. Vărsătorii ar putea simți că întreaga existență se întoarce la un stadiu care le-a lipsit mult

Știrileprotv.ro Țara din Europa care îi primește pe muncitorii români cu brațele deschise. Salariile ajung și la 5.000 de euro: ”Suntem foarte fericiți”

Telekomsport Scandal MONSTRU în familia Vlăduţei Lupău. Bătaie ca-n filmele de acţiune în centrul Clujului

PUBLICITATE Tratează imperfecțiunile pielii cu UFO2! Rezultate în 2 MINUTE!