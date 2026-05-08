Yasmin Matar a dezvăluit un mod simplu și eficient pentru a evalua sănătatea relațiilor de cuplu. Într-un articol publicat de Newsweek, psihoterapeuta și consiliera de sănătate mentală Yasmin Matar recomandă o întrebare esențială pe care fiecare persoană ar trebui să și-o pună pentru a analiza relația în care se află: „Dacă relația voastră s-ar termina astăzi, ați fi bine și ați putea să vă continuați viața?”.

„Relațiile sănătoase nu ar trebui să vă facă să simțiți că nu puteți trăi fără cineva. Puteți să iubiți profund, să vă fie dor de acea persoană și să suferiți după o despărțire, dar, în același timp, trebuie să simțiți că aveți o identitate proprie”, explică Matar.

Experta subliniază importanța unei legături afective sănătoase între parteneri, care să le permită să-și păstreze propria individualitate.

Un video în care specialista prezintă această metodă de evaluare a relațiilor a acumulat sute de mii de vizualizări pe rețelele sociale și a generat o dezbatere aprinsă.

Mulți utilizatori au împărtășit experiențele lor, unii recunoscând că ar simți că pierd o parte din sine după o despărțire, în timp ce alții au declarat că și-ar putea continua viața în mod obișnuit, chiar și cu inima frântă.

Matar atrage atenția asupra faptului că un semn clar al unei relații toxice este sentimentul că nu poți trăi fără partener.

Acest tip de dependență emoțională este adesea confundat cu iubirea adevărată, dar este de fapt un „steag roșu” care indică lipsa unei fundații sănătoase și stabile în relație.

Numărul mare de oameni care au răspuns la această întrebare arată cât de mult tânjim, ca societate, după relații sigure și echilibrate. Dragostea sănătoasă vă permite să vă păstrați un simț puternic al identității – Yasmin Matar

Psihologii subliniază, de asemenea, că multe persoane, inclusiv femeile inteligente, tind să fie atrase de relații toxice.

Această tendință, explicată specialiști, este adesea legată de mecanisme psihologice complexe și de modele emoționale formate pe parcursul vieții.

Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE