O sursă CNN, apropiată serviciilor de informații occidentale și ucrainene, a declarat că agenți ruși au închiriat mai multe apartamente în imediata apropiere a sediului Administrației Prezidențiale din Kiev. Agenții primiseră, de asemenea, ordinul de a-l elimina pe Zelenski cu prima ocazie.

După ce a început războiul Rusia-Ucraina, liderii europeni se așteptau la ce era mai rău. Aceștia credeau că Zelenski fie va fugi în primele zile ale invaziei ruse, fie va fi ucis de serviciile speciale ruse. Însă nu s-a întâmplat nici una, nici alta.

În seara zilei de 25 februarie 2022, Volodimir Zelenski a publicat, pe canalul său de Telegram, un videoclip filmat în fața clădirii Administrației Prezidențiale de pe strada Bankova, în centrul Kievului.

Alături de el se aflau șeful administrației prezidențiale, Andrii Iermak, liderul fracțiunii partidului „Slujitorul Poporului”, David Arahamia, prim-ministrul Denis Șmîhal și consilierul Mihail Podoliak.

„Suntem aici. Suntem la Kiev. Apărăm Ucraina”, a declarat Zelenski. CNN mai scrie că Statele Unite i-au propus președintelui ucrainean să fie evacuat. Însă refuzul său de a părăsi țara a devenit pentru mulți un simbol al rezistenței.

Într-o discuție cu conducerea politică a SUA, Zelenski a spus: „Am nevoie de muniție, nu de evacuare!”, potrivit Deutsche Welle. Faptul că soția sa, Olena Zelenska, împreună cu copiii lor, Aleksandra și Kirill, au rămas, de asemenea, în Ucraina a consolidat imaginea lui Zelenski ca apărător al țării, nu ca fugar, notează publicația.

„A avut de ales: viața lui și viața familiei sale sau acceptarea ultimatumului, a așa-numitului acord de capitulare. A refuzat, iar familia sa a rămas în Ucraina. Îi apreciez cu adevărat tăria de caracter”, a declarat ministrul ucrainean de Externe, Andrii Sybiha.

Despre un atentat pregătit împotriva lui Zelenski a relatat și The Guardian. Potrivit ziarului, cu o zi înainte de începerea războiului, secretarul Consiliului Național de Securitate și Apărare, Oleksii Danilov, i-a înmânat lui Zelenski un dosar roșu care conținea un raport de informații ultrasecret privind o „amenințare fizică directă” la adresa președintelui. Documentele arătau că o echipă de asasini se afla deja în apropiere.

Inițial, Zelenski ar fi minimalizat aceste informații, însă ulterior, la o întâlnire cu președinții Poloniei și Lituaniei, ar fi spus că probabil îl văd în viață pentru ultima dată, mai scrie sursa citată.

Publicația mai notează că atât la Washington, cât și la Moscova se credea că Zelenski fie va fi ucis, fie va accepta evacuarea în Occident.

Fostul președinte al SUA, Joe Biden, l-a îndemnat pe Zelenski să părăsească Ucraina, însă acesta a refuzat. Iar, potrivit The Guardian, președintele ucrainean a rămas, devenind un simbol inspirațional al luptei pentru independență în condițiile unui război pe scară largă.

