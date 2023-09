Cum arată o zi de muncă a lui Mircea Geoană, numărul doi în NATO: „La 8.30 suntem la prăvălie, luăm decizii, mergem la sală, apoi avem viață socială”

Fost ambasador al României în SUA, fost ministru de externe, fost președinte al PSD, fost președinte al Senatului României și fost candidat la Președinția României, Mircea Geoană este de pe 17 octombrie 2019 secretarul general adjunct al NATO.

Mandatul său urmează să se termine în 2024, dar momentan politicianul nu știe ce va urma în cariera sa.

„Eu am o treabă de făcut la NATO. Mi-o termin anul viitor și numai după aceea voi lua o decizie de viitor. Viitorul e frumos oricum! Dumnezeu mi-a dat o șansă să învăț în acești patru, cinci ani la NATO lucruri pe care nu le-aș fi învățat altfel. Există viitor și după NATO!”, susține acesta.

Invitat la emisiunea „Prietenii lui Ovidiu”, de pe GSP.RO, al doilea om din NATO a dat detalii despre cum arată viața sa, la sediul organizației de la Bruxelles, Belgia.

„Noi, la 8.30, suntem la prăvălie și începem în fiecare dimineață cu o reuniune cu toate echipele noastre. Nu mare, cam 10-15 oameni, unde vedem ce s-a mai întâmplat și luăm decizii. Terminăm programul la 18.30-19.00, pentru că mai avem și viață socială”, spune Geoană.

„Acolo nimeni nu pontează pe nimeni, nu avem niciun fel de problemă când vin oamenii la serviciu. Pot pleca și în oraș, pot să facă ce vor. Toată lumea știe că e vorba de o cultură a eficacității și a respectului față de instituție. Eu niciodată nu mi-am făcut vreo grijă că un coleg de-al meu n-a venit o zi sau o jumătate de zi la serviciu”, a explicat acesta.

Și a mai adăugat: „Salariul e bun, nu e nimic gigantic, tot sector public este. Adică nu ai stresul execuției unei decizii. E o prăvălie care merge bine”.

Întrebat dacă e grea viața într-o astfel de funcție, Geoană a răspuns: „Da și nu! Acolo n-ai o grijă când ai decis ceva, că echipele nu-și fac treaba sau că nu livrează întocmai, la timp și la calitate foarte bună ce au de făcut. În schimb, a ajunge la o decizie cu consecințe globale și care schimbă destine și viața este un lucru complicat. Asta este marea răspundere”.

Pe lângă activitățile care țin de conducere, politicianul a dezvăluit că la sediul de la Bruxelles, angajații au tot felul de facilități, inclusiv sportive.

„Pe lângă sediul nostru, unde muncesc și trăiesc cinci mii de oameni, avem un centru sportiv foarte, foarte modern. Sală, terenuri de tenis pe zgură care sunt acoperite, piscină”, spune acesta.

Care dezvăluie activitățile colaboratorilor săi: „Am colegi care lucrează pentru noi, pe partea civilă, politică, cu mine și cu secretarul general și îi văd cum la pauza de prânz își iau rucsacul în spate și se duc peste drum la centrul sportiv. Fac sport, apoi își fac un duș și vin înapoi la birou. Inclusiv eu fac bicicletă în fiecare dimineață, un pic de forță, elasticitate. Dacă am o săptămână în care nu fac sport, mă îmbolnăvesc”.

Întrebat despre speculațiile din ultima perioadă despre starea sa de sănătate, Geoană s-a rezervat în a spune: „Toată lumea mai are câte un episod despre sănătate. Sunt foarte bine, iar sportul face parte din această rețetă. O boală vine și trece”.

În tinerețe am jucat un an jumate baschet, apoi doi ani rugby, iar înainte de Revoluție am fost și arbitru de fotbal. Sportul îmi este în sânge. Au încercat să mă mai momească cu o canistră de benzină, cu o damigeană de vin, cum era pe vremea aia. Înjurături îți luai la greu, dar fugărit, nu.

Mircea Geoană, secretar general adjunct NATO: