Printr-o actualizare adusă în urmă cu patru ani, creatorii aplicației au regândit WhatsApp-ul și le oferă acum utilizatorilor posibilitatea de a citi în secret mesajele primite fără ca expeditorii să știe. În rândurile de mai jos vei afla cum poți face acest lucru.

Cum citești mesajele în secret?

Atunci când primești un mesaj pe WhatsApp, o notificare va apărea în panoul de notificări din partea superioară a telefonului mobil. Dacă vei da click pe această notificare, vei intra direct în mesaj și astfel expeditorul va ști că ai văzut mesajul.

În WhatsApp, acest lucru este semnalat prin cele două bife albastre care îi apar interlocutorului și care confirmă nu doar că ai recepționat mesajul, dar și că l-ai citit.

În plus, el are posibilitatea să vadă exact când a fost citit mesajul și cine l-a citit (în cazul în care faci parte dintr-un grup). Trebuie doar să selecteze mesajul și să atingă pictograma de informații din colțul dreapta-sus.

O altă modalitate de a vedea mesajele WhatsApp în secret este să le citești din ecranul de blocare.

Metoda 1: Dezactivează confirmările de citire

Dacă nu vrei ca expeditorul să știe că ai citit mesajul său, există o metodă prin care poți citi orice mesaj pe WhatsApp fără ca expeditorul să știe că ai făcut-o.

Cea mai bună metodă de a împiedica prietenii să vadă dacă ai citit mesajul lor este să dezactivezi confirmările de citire.

dezactivare confirmare citire mesaje pe WhatsApp

Pentru asta va trebui să parcurgi câțiva pași. Astfel, din ecranul principal al WhatsApp dă click pe cele trei puncte verticale din colțul din dreapta sus, iar apoi selectează secțiunea Setări.

mergi la setări

De aici, intră în secțiunea Cont și mai departe în opțiunea Confidențialitate. Pe la jumătatea paginii vei găsi secțiunea intitulată Confirmări de citire, care este bifată implicit, iar dedesubt este scris un avertisment legat de ceea ce se va întâmpla dacă debifezi opțiunea. Dacă dorești să continui, atunci va trebui să debifezi această opțiune.

dezactivare confirmare citire mesaje pe WhatsApp – cont

modifică setările pentru confirmările de citire

Astfel, din acest moment, expeditorii nu vor mai putea vedea dacă ai primit sau dacă ai citit mesajele pe care ți le-au trimis. Trebuie să ști că nici tu nu vei mai primi nici o confirmare de citire.

Metoda 2: Activează modul Avion

Aceasta este cea mai simplă metodă, dar poate reprezenta un inconvenient deoarece va trebui să tai conexiunea la internet de fiecare dată când vei dori să citești un mesaj fără ca expeditorul să știe.

Dacă îți este mai la îndemână astfel, atunci activează modul Avion și, după ce nu mai ai conexiune la internet, vei putea citi liniștit mesajele fără grijă că interlocutorul va ști asta.

Metoda 3: Folosește widgetul WhatsApp

O alternativă la precedentele două metode o reprezintă widgetul WhatsApp, care este disponibil odată cu instalarea aplicației în versiunea pentru Android. Din păcate, widgetul WhatsApp pentru sistemul de operare iOS îți afișează doar conversațiile recente și actualizări de stare.

widget WhatsApp

Pentru a activa widgetul WhatsApp, glisează cu degetele pe ecranul principal al telefonului ca și cum ai vrea să micșorezi o poză, apoi caută widgetul WhatsApp în meniul care se deschide și, în final, selectează-l și plasează-l pe ecran unde dorești.

În clipa în care vei primi un mesaj, acesta va fi afișat complet în interiorul widgetului și îl vei putea citi fără ca expeditorul să știe.

Poți elimina widgetul în orice moment. Pentru asta trebuie să ții apăsat lung widgetul și să selectezi opțiunea Elimină.

Metoda 4: Instalează și folosește aplicația Unseen-No Last Seen

aplicatia Unseen non last seen

O altă metodă prin care dorim ca prietenii să nu știe dacă le-am citit mesajele o reprezintă aplicația Unseen – No Last Seen, care este creația celor de la PEGI.

Tot ce trebuie să faci este să instalezi gratuit această aplicație din Magazinul Google Play, apoi îi setezi permisiunile de care are nevoie – Enable accessibility – și în final alegi Setări pentru a stabili pentru ce aplicație o vei folosi.

Mesajele din WhatsApp vor intra direct în aplicația Unseen – No Last Seen și astfel interlocutorul tău nu va ști că ai citit mesajul pe care ți l-a transmis.

