Școala 9: Ce părere aveți despre cazul profesoarei de muzică din Botoșani, care le-a spus elevilor că vaccinul anti-covid te transformă într-o legumă?

Doru Căstăian: Am avea nevoie de un studiu sociologic ca să vă pot da un răspuns exact. Însă, din ce am văzut la colegii mei de la Casa Corpului Didactic, la liceul și la facultatea unde predau sau pe Facebook, nu cred că este tipic pentru sistemul de învățământ.

Chiar dacă ne raportăm la procentul de profesori nevaccinați, de aproximativ 40%, vreau să cred că cei mai mulți dintre ei știu să facă diferența între ceea ce cred ei despre vaccinare și care este rolul lor în clasă. Una este să nu vrei tu să te vaccinezi și alta este să le spui elevilor să nu se vaccineze, invocând temeri personale și mituri în loc de argumente științifice.

O cale moderată de a le vorbi copiilor despre vaccinare

– În spațiul public sunt criticați nu doar profesorii care le spun copiilor să nu se vaccineze, ci și cei care le spun că trebuie să-și facă vaccinul.

– Profesorii trebuie să se obișnuiască că indiferent ce vor spune la catedră, vor exista colegi de cancelarie, părinți sau elevi nemulțumiți. Eu nu cred în niciuna dintre aceste abordări. Profesorul nu ar trebui să vină la catedră și să pretindă că deține adevărul absolut despre vaccinare, drept urmare e îndreptățit să le spună ce să facă.

– Și-atunci, cum ar fi cel mai eficient să le vorbească profesorii elevilor despre vaccinare?

– M-am tot gândit cum este mai etic să discut cu elevii mei despre vaccinare și-am ales, cred eu, o cale moderată. Dacă un elev deschide acest subiect, răspund că eu și familia mea ne-am vaccinat. Le spun că eu consider că vaccinarea este calea rațională și cea mai eficientă prin care pot avea grijă de mine și de cei din jurul meu. Dar acest „eu consider” face toată diferența. Una este să le spui că tu ai o anumită părere și alta este să-ți impui punctul de vedere, folosindu-te de autoritatea de la catedră.

Apoi, îi îndrum să citească părerile experților în sănătate publică, iar dacă au mai multe întrebări să apeleze la medicii din proximitatea lor, inclusiv medicii de familie.

Eu le vorbesc despre nevoia ca ei să fie responsabili pentru binele lor și pentru binele societății – indiferent dacă vor să se vaccineze sau nu.

Până la urmă, este datoria fiecărui profesor să contribuie la formarea copiilor în adulți și cetățeni responsabili, dar trebuie să faci asta fără să-ți impui ideile într-un mod agresiv. Doru Căstăian, profesor de filosofie

„Profesorul trebuie să admită că nu are expertiza unui medic”

– Ceea ce spuneți ar putea supăra profesori și părinți atât din bule de anti-vacciniști, cât și din rândul celor care îi condamnă pe cei care nu s-au vaccinat.

– Posibil, dar să le spui elevilor: „vaccinați-vă” sau „nu vă vaccinați pentru că eu știu mai bine decât voi” nu mi se pare etic și corect față de ei.

Profesorul trebuie să admită că nu are expertiza unui medic epidemiolog. Pe de altă parte, pe mine m-au întrebat copiii ce este ARN mesager sau dacă vaccinul modifică ADN-ul. Acestea sunt întrebări la care consider că pot oferi explicații de bază, pe care le-am aflat din studii și declarații ale majorității medicilor.

Ideile asupra cărora există un consens științific cred le poți reproduce cu încredere la clasă. Doru Căstăian, profesor de filosofie

Eu am alocat foarte mult timp să vorbesc cu elevii mei despre ce înseamnă responsabilitate în vreme de pandemie. Poate chiar prea mult, pentru că la unele clase am rămas în urmă cu materia pe care trebuie să o predau. Am încercat să le explic că vaccinarea sau purtarea măștii nu trebuie făcută pentru că așa le-a cerut imperativ X sau Y, ci pentru că așa îi protejează pe ei pe cei din jur și putem opri mai repede pandemia. Asta ține tot de însușirea responsabilității.

Nu pot să nu văd că, la școală, purtarea măștii este asociată de multe ori cu prezența profesorului. În momentul în care se sună și profesorul pleacă, unii elevi își dau jos masca. Alteori, am văzut elevi care beau din aceeași sticlă de suc sau care se urcă câte cinci în mașină fără mască. Conștientizarea că stă și în puterea lor să combatem pandemia ajută mai mult decât decât impunerea unei păreri sau punerea la colț.

Întregul interviu, pe Școala 9.

*Doru Căstăian este profesor de științe socio-umane la Liceul Dimitrie Cuclin din Galați la Liceul de Arte , publicist, traducător și doctor în filosofie.

