Înregistrări cu o profesoară de muzică spunându-le copiilor de 13 ani că dacă te vaccinezi „ajungi legumă peste doi ani”

După ce au văzut că nu poartă mască, așa cum știau că sunt regulile și percepând discursul profesoarei Amarandei drept unul care-i presează, copiii au înregistrat-o când le-a spus că vaccinul îi va omorî și că nici tratamentele nu sunt bune, pentru că „Acuma am ajuns exact ca la Auschwitz, dacă te duci în spital nu mai ieși viu de acolo”.

Rugată de Libertatea să explice ce a dorit să transmită, profesoara Amarandei a negat întâi.

Pusă în fața înregistrărilor, Doina Amarandei a spus: „Nu am omorât pe nimeni”.

Profesoara de muzică Doina Amarandei a început să predea de luna trecută la Liceul Teoretic Grigore Antipa din Botoșani. „Mamă, doamna nu poartă mască”, a fost primul lucru pe care, mai mulți elevi din clasa a VII-a, l-au spus părinților, acasă. Apoi, mărturiile s-au rostogolit.

Copiii au descris că, în loc de muzică, Amarandei „ne vorbește despre COVID și vaccinare, că suntem cobai”. Câțiva părinți și-au încurajat copiii să o înregistreze. Când au văzut ce e pe înregistrări, adulții au contactat Libertatea.

„Copilul mi-a spus că doamna, care nu are mască la oră, le vorbește despre tot felul de teorii ale conspirației: că nu există virusul, că suntem prizonierii OMS-ului”, a explicat unul dintre părinți, cu condiția de a nu-i fi dezvăluită identitatea.

„Noi, acasă, facem eforturi, îi încurajăm să respecte regulile”

„Pentru un copil de 13 ani toate aceste cuvinte au un impact psihologic foarte mare, pe fondul pandemiei și al tuturor evenimentelor ce se petrec, iar noi, ca părinți, nu putem tolera un asemenea delir la catedră. Noi, acasă, facem eforturi, îi încurajăm să respecte regulile, iar în momentul în care un profesor le spune că totul este o minciună, apar tot felul de neînțelegeri”, a explicat pentru redacție mama unuia dintre părinții elevilor de la Liceul Teoretic Grigore Antipa din Botoșani. Ce arată înregistrările.

Fără mască la catedră

Pe 14 octombrie, profesoara Amarandei a avut ora de muzică la clasa a VII-a de la Liceul Grigore Antipa. Pentru că nu purta mască și pentru că a început să le vorbească din nou despre COVID, unii dintre elevi au filmat-o, pe ascuns. Inițial, înregistrările au circulat în grupurile private ale copiilor, altele au ajuns și la părinți, care au anunțat atât conducerea liceului, cât și pe cea a Inspectoratului Școlar Botoșani.

Profesoara de muzică Doina Amarandei, filmată de elevi în clasă

Două dintre înregistrări, una cu o durată de două minute, iar alta cu o durată de patru minute și jumătate, au ajuns și în posesia redacției. Ele concordă cu mărturiile părinților și nu sunt negate de profesoară, în urma documentării ziarului.

În înregistrările realizate cu telefonul, pe sub bancă, se observă cum profesoara stă la catedră fără mască de protecție. Ulterior, pe fundal, se aude discuția pe care o poartă cu elevii.

„Să fii experimentul și cobaiul la nenorociții ăștia”

„Chiar și aici la școală m-am contrazis cu domnii colegi, cei care sunt vaccinați. Cei care nu sunt vaccinați îmi dau dreptate. Cei care sunt vaccinați, de acum, ce să mai spună? Nu mă mai contrazic cu nimeni, că îmi fac inimă rea și nu are rost. Fiecare face cum vrea cu corpul lui, nu?”, le-a spus profesora copiilor.

Du-te frate, dacă tu vrei să ajungi legumă peste doi ani, să fii experimentul și cobaiul la nenorociții ăștia de la Organizația Mondiala a Sănătății. Profesoara Doina Amarandei:

Amarandei le explică elevilor că spitalele din România s-au transformat în adevărate abatoare, că toate persoanele care ajung la spital sunt declarate ca fiind infectate cu COVID și nu mai supraviețuiesc. Ea oferă drept exemplu cazul unui unchi.

Profesoara de muzică Doina Amarandei. Foto: Facebook

„Testele sunt gata pozitive. Poate ați auzit la știri. Eu nu am nimic cu nimeni, Doamne ferește, faceți ce vreți, dar sunteți tineri, copii, așa. Acuma am ajuns exact ca la Auschwitz, dacă te duci în spital nu mai ieși viu de acolo. Exact ca la un abator. Te-ai dus acolo, ți-o făcut cruce”, le-a spus profesoara.

Unchiul meu s-o dus cu o durere de chicior și, na, mai țușea și el oleacă. I-o făcut test și, gata, pozitiv. În două săptămâni, fraților, l-o omorât. Om la o sută și ceva de kilograme. Profesoara Doina Amarandei:

„Băi, da de ce nu s-o îmbolnăvit în Parlament niciunul, de ce n-o murit niciunul?”

Doina Amarandei și-a continuat discursul în fața elevilor, aducând în discuție vaccinarea împotriva COVID. Susține în discuția cu copiii că niciun parlamentar nu s-a vaccinat, că sunt obligați să se vaccineze numai „oamenii de rând”.

„Mai nou, obligă toată lumea, că dacă nu face vaccin dă afară. Nu frate, o să ieșim în stradă. Ieșim cu toții în stradă, nu se mai poate. Atâta timp cât o spus că nu este obligatoriu, să își vadă fiecare de treaba lui. În Parlament nu și-au făcut niciunul și ne obligă pe noi, apăi di ci? Băi da de ce nu s-o îmbolnăvit în Parlament niciunul, de ce n-o murit niciunul? Oamenii care-s de rând, noi, care suntem clasa de jos, au murit”.

„Apoi din ce o murit? O avut boală, s-o dus omul cu o durere de stomac, cu o durere, de plămâni, eu știu, de ficat, sunt o mulțime de boli de la alimentația asta proastă plină de E-uri. În loc să îi deie tratamentul corespunzător bolii respective, i-o dat tratament de COVID și-o făcut reacții adverse și la revedere”.

Întreabă de ce nu s-a scos vaccin pentru diabet

„Asta-i toată treaba, vin vremuri foarte grele. Cu toată tehnologia lor și toată prostia lor”, mai spune profesoara pe înregistrare.

Profesoara le argumentează copiilor că școlile sunt „într-o harababură” în care nici profesorii și nici elevii nu înțeleg nimic. „Suntem la mâna unor nebuni, unor nebuni, asta suntem!”, spune pe un ton ferm profesoara.

Moment în care intervine o elev care îi spune că a auzit că mama cuiva a murit a doua zi după ce i s-a administrat vaccinul.

„Vedeți, ce vă spun? Sunt o grămadă (de morți – n.r.). Nu vor ei să dea la televizor, dar sunt o grămadă. Vaccinul ăla nu face bine la tot omul. Sunt care au imunitatea puternică, dar sunt unii care, na, îl doare stomacul, are ceva. Acolo virusul face prăpăd”.

O scos vaccin după trei luni de zile… Adică nu o scos vaccin pentru diabet, pentru cancer, măi copii, măi. Profesoara Doina Amarandei:

Reacția profesoarei: „Nu am omorât pe nimeni”

Contactată de Libertatea, Doina Amarandei a negat că nu ar purta mască de protecție în timpul orelor. De asemenea, a infirmat că le-ar fi vorbit elevilor despre COVID și despre vaccinare. „Astea sunt vorbe. Lumea-i întoarsă pe dos!”, a spus profesoara.

Profesoara de muzică Doina Amarandei. Foto Facebook

În momentul în care a aflat că am intrat în posesia unei înregistrări în care apare nepurtând mască de protecție, profesoara și-a schimbat declarațiile.

„Nu trebuie să verificați dumneavoastră ceea ce nu trebuie. Fiecare să-și vadă de viața lui. Vreau să întreb și eu cine le-a dat voie cu telefoanele, asta nu înțeleg? Toată lumea vorbește ce am spus eu acolo, nu numai eu. Eu am avut rude care au ajuns acolo (în spital – n.r.) și nu o mai ieșit decât între patru scânduri. Ei, că-i în timpul orelor. Ăsta este adevărul. Toată lumea știe, dacă ăsta e adevărul. Ci să făcem?”, a replicat profesoara întrebată, dacă se recunoaște în respectiva înregistrare.

Doina Amarandei a invocat că și-a transmis punctul de vedere personal pentru că „a venit vorba în clasă” și că elevii ar fi întrebat-o dacă este vaccinată. Consideră că nu are ce să-și reproșeze în dialogul cu elevii.

„Toată lumea vorbește numai despre asta. Toată lumea este revoltată pe ce se întâmplă. Eu dacă le spun ceva elevilor, din țânțar se face armăsar, dar cei din Parlament, de ce nu sunt trași la răspundere pentru ceea ce se întâmplă cu oamenii. De ce nu există nu Guvern care să ne apere? Ăsta a fost punctul meu de vedere. Ce atâta tam-tam, am dat în cap la cineva, am omorât pe cineva. Nu am omorât pe nimeni”.

Eu port mască, cum să nu port. Poate am dat-o jos să beau o gură de apă. Nu se poate? Pe cine am deranjat? A murit cineva că nu am pus masca la gură sau ce? Profesoara Doina Amarandei:

Libertatea a solicitat puncte de vedere atât conducerii Liceului Grigore Antipa, cât și Inspectoratului Școlar Județean Botoșani. Reprezentanții ambelor instituții au comunicat că responsabilii nu sunt disponibili, fiind implicați în concursul pentru directori care s-a desfășurat vineri, 15 octombrie.

Citeşte şi:

Ce mai rămâne din medici la finalul unei zile într-un spital COVID

De ce România nu a tratat până acum bolnavii COVID cu anticorpi monoclonali? Roche: „Așteptăm să semnăm contractul cu Ministerul Sănătății”

PARTENERI - GSP.RO Ce spune un iranian despre România. Toți i-au zis: „Nu te duce la București! Sunt oameni săraci„

Playtech.ro Imagini bombă cu Laurenţiu Reghecampf şi amanta Corina. Anamaria Prodan va înnebuni

Observatornews.ro "S-au auzit ţipete inumane, ceva prăbuşindu-se şi apoi tăcere". Un român şi-a ucis soţia, după care s-a sinucis, în timp ce copilul lor, în vârstă de 10 ani, se afla la şcoală, în Italia

HOROSCOP Horoscop 16 octombrie 2021. Racii caută siguranță prin orice mijloace, dar contextul este destul de haotic

Știrileprotv.ro RCA 2021. Cum să nu plătești prea mult pentru asigurare, după ce prețurile au explodat

Telekomsport Handbalista româncă celebră, bătută şi violată: "M-a chemat în cameră şi...". Cine e agresorul: primele informaţii

PUBLICITATE Rebels with a cause @ELLE New Media Awards 2021