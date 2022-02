Fiind orfani evrei, în Yemen, s-au căsătorit de tineri, pentru a rămâne în religia și cultura lor.

„Nu am avut parte de miere în viața asta. Am suferit. Nu este suferință mai mare decât ce am trăit noi. Nu aveam casă. Am făcut curat în grajdul măgarilor și am trăit acolo”, a spus Shama`a.

În 1948, au fugit de sărăcie și de persecuția antisemită din Yemen, mutându-se în nou formatul stat, Israel, unde au făcut 11 copii.

„Unu, doi, trei, chiar nu-mi aduc aminte câți erau. Erau mulți”, spune Zechariah.

Acum au 64 de nepoți și strănepoți.

Zechariah spune că i-a fost scris să o întâlnească pe Shama`a, acesta fiind secretul căsniciei lor de durată.

„Care-i secretul? Dumnezeu mi-a trimis-o pe ea. Am fost norocos că am câștigat-o. Femeile veneau la mine ca turmele de capre dar nu am vrut-o pe niciuna dintre ele”, mărturisește bătrânul.

Încă se mai bucură unul de celălalt

„Suntem împreună de mulți ani, fără certuri, fericiți să ne petrecem viețile împreună”, spune Shama`a.

Acum, cei doi bătrânei speră să rămână împreună până la moarte.

„Dumnezeu să ne protejeze în continuare și să ne lase să murim împreună”, spune Zechariah.

Shama`a și Zechariah au fost unii dintre primii evrei yemeniți care s-au mutat în Israel, când s-a noul stat.

