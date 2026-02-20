Solicitarea Curților de Apel către președintele Nicușor Dan

Curțile de Apel din România au adresat o solicitare președintelui Nicușor Dan pentru a trimite în Parlament o cerere de reexaminare a legii privind pensiile magistraților.

Potrivit unui memoriu transmis pe 19 februarie 2026, magistrații atrag atenția asupra mai multor prevederi controversate ale legii care ar putea genera inechități majore în sistemul judiciar, informează News.ro.

În document, magistrații solicită președintelui Nicușor Dan să utilizeze articolul 77 alin. (2) din Constituția României și să ceară Parlamentului reexaminarea integrală a Legii pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu (PL-x nr. 522/2025). Ei consideră că președintele are un rol esențial în asigurarea respectării principiilor de oportunitate și coerență legislativă.

„Subliniem că rolul Președintelui României în procedura de promulgare a legii este unul esențial, iar nu unul pur decorativ, Șeful Statului având competența constituțională de a verifica el însuși legea în raport cu respectarea exigențelor de oportunitate, de reflectare a unei justificări reale sociale, economice sau politice în adoptarea unui act normativ, precum și a exigențelor corelării legii cu ansamblul reglementărilor interne și armonizarea legislației naționale cu legislația europeană și cu tratatele internaționale la care România este parte, precum și cu jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului”, au mai transmis reprezentanții Curților de Apel.

Demersul vine la scurt timp după ce șeful CSM a criticat noile solicitări ale Administrației Prezidențiale adresate judecătorilor de penal care ies la pensie. Acestora li s-a cerut raportarea dosarelor în lucru și a riscurilor de prescripție.

Magistrații critică regimurile de pensionare din România

Magistrații reclamă faptul că, odată cu intrarea în vigoare a noii legi, se vor institui mai multe regimuri de pensionare. Această situație ar putea genera discrepanțe semnificative între pensiile acordate în funcție de data pensionării.

„Se ajunge la o situație absurdă, ca într-un interval de aproximativ 3 ani, judecătorul de judecătorie care a ieșit la pensie în baza legii în vigoare să aibă o pensie aproape egală cu cea a unui judecător de la Înalta Curte de Casație și Justiție pensionat în baza noii legi”, se arată în documentul citat.

Lipsa de previzibilitate în sistemul judiciar, o altă problemă invocată de magistrați

Reprezentanții Curților de Apel susțin că această modificare legislativă aduce o lipsă de previzibilitate și siguranță juridică în sistemul Judiciar.

„Pentru persoanele aflate în funcție la data intrării în vigoare a legii (unele dintre acestea având, la data adoptării legii, o vechime efectivă de peste 20 de ani), numai în funcțiile de judecător/procuror, din perspectiva securității juridice în cadrul sistemului judiciar, această nouă lege se caracterizează prin lipsă totală de previzibilitate a statutului juridic al persoanelor care, la data intrării în vigoare a legii, fac parte din sistemul justiției”, au transmis magistrații prin intermediul memoriului.

Magistrații spun că noua lege ar duce la reducerea pensiilor și discrepanțe între profesii

Conform analizei realizate de magistrați, noua lege aduce o serie de modificări semnificative: majorarea vârstei de pensionare la 65 de ani, condiția unei vechimi totale în muncă de minimum 35 de ani, dintre care cel puțin 25 de ani în funcții juridice, reducerea cuantumului brut al pensiei de la 80% la 55% din baza de calcul și limitarea cuantumului net la maximum 70% din venitul net avut în ultima lună de activitate.

De asemenea, este introdusă posibilitatea pensionării anticipate, cu o penalizare de 2% pentru fiecare an rămas până la vârsta standard de pensionare.

Magistrații subliniază că aceste schimbări vor duce la pensii mult mai mici comparativ cu cele ale ofițerilor de poliție judiciară din DNA și DIICOT.

Aceștia consideră că „faptul conturează, fără îndoială, o încălcare flagrantă a principiului independenței justiției, dar și existența unei veritabile discriminări atât între generațiile de magistrați, cât și față de toți ceilalți beneficiari de astfel de pensii, fără ca această diferențiere să aibă o justificare obiectivă”.

Discriminarea între categoriile de magistrați, adusă în discuție în solicitarea pentru Nicușor Dan

Totodată, magistrații atrag atenția asupra diferențelor care se vor produce între cei pensionați înainte și după adoptarea inițiativei legislative.

„Este important de evidențiat că, în urma adoptării acestui proiect de lege, vor exista, în același timp, mai multe regimuri de pensionare pentru magistrați”, se menționează în memoriu.

În încheiere, autorii documentului subliniază că regimul pensiilor de serviciu ale judecătorilor CCR este considerabil mai avantajos comparativ cu cel al magistraților de carieră, fapt care accentuează inechitățile din sistemul judiciar.

Reamintim că CCR a decis că legea tăierii pensiilor magistraților este constituțională. Decizia vine după cinci amânări, iar odată cu aceasta va crește și vârsta de pensionare a magistraților. Miercuri, Curtea de Apel București a acuzat Guvernul Bolojan după decizia CCR și a transmis că măsurile ar putea conduce la o justiție mai slabă și termene mai lungi pentru soluționarea cazurilor soluționate.

