De Ana Hațeg,

UPDATE 21:45: Cel puțin patru persoane și-au pierdut viața, a declarat ministrul de Interne Suleyman Soylu, citat de RT.com.

Presa locală scrie că patru s-au cinci clădiri s-au prăbușit în orașul Sivrice.

video shows people being pulled out of the rubble. injuries confirmed. no info on fatalities. #eartquake #turkey #elazig pic.twitter.com/imlXLgZRvg